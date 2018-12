Gesprek president Macron met Saudische kroonprins gelekt: “Ik maak me zorgen” Katleen Peeraer en Jef Artois

01 december 2018

21u06

Bron: VTM NIEUWS 0 Tijdens de G20-top in Buenos Aires waren alle ogen gericht op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en zijn rol in de moord op journalist Jamal Khashoggi. De Franse president Emmanuel Macron sprak hem erover aan in de wandelgangen, zoals te zien is op deze gelekte videobeelden. Wie hun gesprek filmde, is niet duidelijk.

“Ik maak me zorgen, ik heb het je al gezegd. Ik ben erg bezorgd. Je luistert nooit naar mij en ik heb het je al gezegd”, zegt Macron tegen de kroonprins. “Nee, natuurlijk luister ik wel, uiteraard”, antwoordt Mohammed bin Salman.

Geheim rapport CIA

Ondertussen blijkt uit een geheim rapport van de CIA dat de Saudische kroonprins voor en na de moord op journalist Jamal Khashoggi minstens elf berichten gestuurd heeft naar de adviseur die het team zou hebben aangestuurd dat de journalist om het leven bracht, meldt The Wall Street Journal. De inhoud van de berichten is niet bekend.



De CIA concludeert in het rapport dat het waarschijnlijk is dat Bin Salman betrokken was in de moord in het consulaat in Turkije, maar erkent dat er geen rechtstreeks bewijs is dat hij de opdrachtgever is. President Donald Trump had eerder al verklaard dat de inlichtingendienst “niets met absolute zekerheid” had gevonden. Volgens sommigen spaart Trump de kroonprins uit strategisch belang.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo weigerde commentaar te geven op het gelekte CIA-rapport. In een interview met CNN herhaalde hij wel dat “er geen rechtstreeks bewijs is dat hem (prins Bin Salman, red.) aan de moord op Jamal Khashoggi linkt”. Pompeo zegt dat hij “elk stuk inlichtingen in het bezit van de Amerikaanse overheid” heeft gelezen.