Gespietst en opgehangen: dorpelingen maken bedreigde Sumatraanse tijger af TTR

05 maart 2018

21u29

Gespietst en opgehangen aan een balk onder het plafond. Dat is het trieste lot van een Sumatraanse tijger die door enkele inwoners van het Indonesische dorpje Hatupangan werd vermoord. De Sumatraanse tijger is echter een bedreigde diersoort. Er zouden nog amper 500 Sumatraanse tijgers in het wild leven.

De inwoners van het dorpje Hatupangan dachten dat het wilde dier dat ze in hun dorp gezien hadden over "bovennatuurlijke krachten" beschikte. Wat daarop volgde was een gruwelijke klopjacht op het dier. Enkele inwoners trokken de jungle in. Klaar om de tijger te doden. Toen de dorpelingen de Sumatraanse tijger hadden gevonden, vielen ze hem aan. Dat schrijft Daily Mail.

Tijdens de aanval raakten echter twee van de dorpelingen gewond, waardoor ze noodgedwongen naar het dorp terugkeerden. Daar werd de woede nog verder aangewakkerd. Enkele mannen keerden terug naar de jungle, op zoek naar de tijger.

Ondanks de waarschuwingen van de dierenbescherming, brachten de man hun genadeloze plan tot uitvoering. De dorpelingen doodden de tijger met een speer, rukten zijn ingewanden er vervolgens uit en hingen hem op aan een balk zodat iedereen uit het dorp hun vangst kon zien.

Volgens de autoriteiten zouden ook enkele organen van het dier ontbreken, al werd niet vermeld welke. Er werd een onderzoek door de politie gestart.