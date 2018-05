Gespannen situatie in het zuiden van Syrië: discussie over veiligheidszone Redactie

29 mei 2018

18u10

Bron: Belga 0 Rusland, de VS en Jordanië willen samen over de gespannen situatie in het zuiden van Syrië overleggen en een mogelijke escalatie met buurland Israël voorkomen. De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Michail Bogdanov heeft in Moskou aangekondigd dat hierover binnenkort een ontmoeting van de drie landen zal plaatsvinden. Een juiste datum gaf hij niet. "Hoe eerder, hoe beter", zei Bogdanov volgens het persbureau Interfax.

De drie landen waren in juli vorig jaar een zogeheten de-escalatiezone in het zuidwesten van Syrië aan de grens met Jordanië overeengekomen. Daar mag niet gevochten worden tussen Syrische regeringstroepen en rebellen. Ondanks de betrekkelijke rust van de afgelopen maanden is de situatie gespannen.

Regeringstrouwe media in Syrië berichtten dat het leger troepen samentrekt in het zuiden van het land. Op de sociale media circuleren beelden van Syrische elite-eenheden onderweg naar de zuidelijk provincie Daraa. Het gebied aan de grens is een van de laatste regio's die in handen zijn van regeringstegenstanders. Jordanië maakt zich zorgen dat nieuwe gevechten ook een nieuwe vluchtelingenstroom kunnen veroorzaken.

Iraanse troepen

De situatie in het zuiden is nog complexer door de aanwezigheid van pro-Iraanse troepen, die net zoals Rusland de Syrische president Bashar al-Assad steunen. Volgens Israëlische mediaberichten zijn Israël en Rusland het eens geworden dat in het grensgebied naar Israël enkel Syrische troepen zullen ontplooid worden. Rusland heeft toegezegd dat daar geen Iraanse troepen of strijders van de door Teheran gesteunde Libanese sjiitische militie Hezbollah mogen gelegerd worden. Bovendien zou Rusland alle buitenlandse troepen publiekelijk oproepen om heel Syrië te verlaten. Ook de VS en Turkije, die beide troepen in het land hebben. De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman zou donderdag in Moskou met zijn collega Sergej Sjojgoe praten.

Israëlische troepen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukte echter dat Israël tegen een militaire aanwezigheid van Iran overal in Syrië is gekant. Een Iraanse terugtrekking alleen uit het zuiden van Syrië is niet genoeg. "Iraanse langeafstandsraketten vormen een bedreiging voor Israël vanuit heel Syrië en niet alleen uit het zuiden", klinkt het.

Het Israëlisch leger heeft de voorbije maanden telkens weer doelwitten in Syrië gebombardeerd. De raketaanvallen waren volgens waarnemers vooral gericht tegen Iraanse troepen en Hezbollah, dat op vijandige voet met Israël leeft. De Syrische regering weigert echter dat de door Iran gesteunde troepen zich uit het land terugtrekken.