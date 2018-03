Gesjoemel tijdens Russische presidentsverkiezingen: bewakingsbeelden tonen hoe medewerkers extra stembrieven in bus duwen IVI

19 maart 2018

12u40

Bron: KameraOne, Washington Post, Belga 6

Vladimir Poetin heeft de Russische presidentsverkiezingen gisteren met een duidelijke meerderheid - 75% - gewonnen. Maar ondertussen doen op het internet verschillende camerabeelden de ronde van stemlokalen. Daarop is te zien hoe gesjoemeld wordt met stembriefjes. Zo kijkt een verantwoordelijke van een stembureau eerst in het rond alvorens ze verschillende stembrieven die ze aangereikt krijgt van een andere medewerkster in de bus duwt. Op andere beelden is te zien hoe een man profiteert van een moment van commotie in het stemlokaal. Ook verschillende (internationale) waarnemers hebben incidenten van fraude aangegeven.

De presidentsverkiezingen in Rusland zijn algemeen beschouwd correct verlopen, ondanks een "gebrek aan echte concurrentie" en onregelmatigheden om de participatiegraad te verhogen. Dat hebben waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) vandaag gezegd. De organisatie stuurde gisteren 481 internationale waarnemers naar de stembureaus. In een rapport klinkt het dat de verkiezing "in het geheel op een ordelijke manier, ondanks procedurele onregelmatigheden tijdens de stemming en de telling van de stembiljetten" is verlopen.