Geseinde Belg aangehouden in Nederland en terug naar cel Ties Cleven HA

24 februari 2019

08u54

Bron: AD.nl, Twitter 2 In de Nederlandse provincie Noord-Brabant, net over de grens met België, is afgelopen nacht een gezochte Belg aangehouden. De man moet in ons land nog drie jaar cel uitzitten.

De Belg werd opgepakt in Oostelbeers. Een wijkagent van de Nederlandse gemeente Oirschot maakte de arrestatie bekend op sociale media. “Dacht in Oirschot onder de radar te kunnen blijven. Niet dus. Ons gevoel zei dat er iets niet klopte.” En de Nederlandse politie bleek gelijk te hebben.

Het is niet duidelijk voor welke feiten de Belg geseind stond. De man is aangehouden en zit bij onze noorderburen in de cel.

Belg in Oostelbeers aangehouden. Stond gesignaleerd, moet nog 3 jaar detentie uitzitten in België. Dacht in de Oirschot "onder de radar" te kunnen blijven". Niet dus. Ons gevoel dat er iets niet klopte, klopte. Aanhouden, fouilleren en deurtje dicht. pic.twitter.com/mcovzlOayb Carolien Abrahams(@ brigadierOIRost) link