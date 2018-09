Geschreeuw en paniek: containerschip plet plezierjachtje in Nederland Peter Koop

25 september 2018

12u00

Bron: AD.nl 17 Een plezierjachtje is gisteren op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen geplet door een containerschip. Daarbij vielen voor zover bekend geen gewonden. Het containerschip is doorgevaren.

Een filmpje van het incident is te zien op Dumpert. Op de beelden is duidelijk is te zien dat een containerschip de flauwe bocht in het Amsterdam-Rijnkanaal totaal verkeerd inschat. En daarbij recht op een klein plezierjachtje afvaart. "Opeens hoorde ik een hoop geschreeuw”, vertelt één van de werknemers van een naastgelegen bedrijf. De werknemer was gisteren getuige van het incident. "Ik zag drie jongens in paniek op de wal lopen. Ze waren kennelijk van hun bootje afgesprongen toen ze merkten dat het grote containerschip recht op ze afkwam.”

De getuige vermoedt dat het geschreeuw van de jongens effect had. "Op een gegeven moment had de schipper van het containerschip kennelijk door wat er aan de hand was en gooide hij het roer om. Daardoor bleef een frontale botsing uit. Het grote schip koerste weer af op het midden van het kanaal.” En ging er vandoor. "Ik heb in elk geval niet gezien dat het schip verderop aanmeerde om zich te melden. Ik weet natuurlijk niet of hij dat ergens anders alsnog heeft gedaan.”

Ze hebben ongeveer een uurtje aan de kant gelegen. Daarna vertrokken ze weer. Gelukkig is het relatief met een sisser afgelopen

Met het plezierjachtje liep het wonder boven wonder goed af. "De jongens hadden de tegenwoordigheid van geest om een touw vast te pakken. Daardoor konden ze hun bootje aan wal in bedwang houden. Ik weet niet hoe groot de schade is, maar het is in elk geval niet gezonken.”

Sterker, de jongens konden na verloop van tijd weer op eigen kracht verder varen. "Ze hebben ongeveer een uurtje aan de kant gelegen. Daarna vertrokken ze weer. Gelukkig is het relatief met een sisser afgelopen.”