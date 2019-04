Geschorste Amsterdamse homopriester: van het altaar voor de mis naar de laptop voor porno Joeri Vlemings

03 april 2019

11u03

Bron: Volkskrant 20 Pierre Valkering (58) vierde zondag niet alleen zijn 25-jarig jubileum als priester in Amsterdam, maar ook de publicatie van zijn ophefmakende autobiografie. Daarin heeft hij het over zijn pornoverslaving, zijn fetisj voor strakke jeans en zijn bezoekjes aan darkrooms en homobars. Een opmerkelijk dubbelleven voor een priester. Het bisdom zette hem voorlopig op non-actief.

Zondag ging priester Pierre Valkering zoals altijd de mis voor in de Vredeskerk in de Amsterdamse Pijp. Ditmaal waren er ook taart en hapjes, om zijn 25-jarige priesterschap te vieren. Maar Valkering, in zijn geliefde roze priesterkleed, verraste iedereen bovendien met de voorstelling van zijn autobiografie ‘Ontkleed niet naakt staan’. In dat boek schrijft de openlijk homoseksuele priester over zijn seksuele avonturen. Hij twijfelde tot het laatst aan de publicatie, maar zette toch door. “Als wij als kerk door willen, beter willen worden en willen genezen, dan moeten we elkaar de waarheid vertellen”, zegt hij in de Volkskrant.

Valkering is zelf dus ontzettend open over die waarheid. Hij vertelt in het boek vrijuit over zijn jeans- en ribbroekenfetisj, over homosauna’s en darkrooms die hij bezoekt, over zijn pornoverslaving. Tot diep in de nacht zat hij vaak naar homoporno te gluren. Volgens hem had dat te maken met het menselijke verlangen naar vrijheid, waar ook het Evangelie over gaat. Hij beweert dat het boek hem van die pornoverslaving heeft afgeholpen.

Maar bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam kon naar eigen zeggen niet anders dan ingrijpen, omdat de priester zich niet aan het celibaat heeft gehouden. Punt, die Valkering in 2016 ook al eens had verboden mee te varen met de Canal Parade, schorste de priester voorlopig. Burgemeester Femke Halsema wenste hem dan weer sterkte toe met een bos bloemen.

Pierre Valkering was de oudste van vijf kinderen en groeide katholiek op in Zandvoort en Apeldoorn. Na het lezen van een interview met de toenmalige tv-vedette Albert Mol over diens homoseksualiteit begreep de elfjarige Valkering dat hij dezelfde geaardheid had. Hij voelde zich in de lagere school al aangetrokken “door spijkerbroeken van mijn klasgenoten die hun edele delen omspannen”. Maar acht jaar lang nog zou God zijn enige gesprekspartner daarover blijven. Valkering koos uiteindelijk voor het priesterschap.

Dat hij daardoor niet mocht trouwen kwam hem goed uit. Al had hij wel openlijk een relatie met een andere man, Steve. Een Amerikaanse toerist in jeans, met wie hij ging samenwonen. Toen de kerk hem daarover aansprak, huurde hij een andere kamer en nam een telefoonlijn op zijn eigen naam. Maar zijn liederlijke leven gaf Valkering niet op. Met Steve bezoekt hij darkrooms en hij raakt ook bezeten door porno. ‘s Nachts duikt hij het park in. “Het gaat mij vooral om het zien en bevoelen en om de opwinding”, schrijft hij.

Na zijn relatie met Steve, viel Valkering op balletdanser Shannon Robins. Hij krijgt zelf schrik als Robins sterft aan aids. Driemaal vreest hij zelf aids te hebben, maar telkens bleek het vals alarm.

Pierre Valkering wordt dan in 1994 priester van de Vredeskerk in Amsterdam. Vriendjes komen en gaan, porno is een vaste partner. Ondanks het besef: “Seksualiteit is onjuist als het als handelswaar wordt gebruikt”. Valkering blijft dan ook kampen met schuldgevoelens. Maar in 2016 komt er hulp uit onverwachte hoek: paus Franciscus zegt tegen Pierre Valkering dat hij de groeten moet doen aan zijn aan aids overleden homoseksuele vrienden. De priester gaat daarna weer vol moed verder met zijn “missie”, waarvan ook zijn huidig boek deel uitmaakt.

Valkering gaf het tweede exemplaar daarvan aan zijn moeder, die hij niet op voorhand had ingelicht. “Ik weet niet of ze in staat is om het te lezen, of ze ermee om kan gaan”, besluit Valkering in de Volkskrant. Hij ziet het als een middel voor zijn ouders om hem te leren kennen. “Maar in alle opwinding vergat ik dat te zeggen.”