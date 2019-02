Geschokte vader van IS-bruid: “Ze verdient het niet om terug te keren” Karen Van Eyken

24 februari 2019

17u25

Bron: Daily Mail 0 In 2015 ging de Britse Shamima Begum (19) samen met twee vriendinnen naar Syrië. Nu zit ze vast in een vluchtelingenkamp en wil terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar de Britse regering trok afgelopen maandag de Britse nationaliteit van Begum in. De vader van het meisje steunt de regering nadat zijn dochter op geen enkel moment spijt betuigde: “Ze verdient het niet om terug te keren.”

Ahmed Ali (60), die in Bangladesh woont, heeft voor het eerst met de media gesproken. Hij staat achter de beslissing van Buitenlandminister Sajid Javid om de Britse nationaliteit van zijn dochter in te trekken. “Ik heb gehoord dat de Britse regering haar niet wil laten terugkeren en daar heb ik geen enkel probleem mee”, zei de man aan The Daily Mail. “Ik weet dat ze vastzit in een kamp in Syrië maar dat heeft ze helemaal aan zichzelf te wijten. Ik sta volledig achter de Britse regering.”



De man zag zijn jongste dochter voor het laatst tijdens een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk twee maanden vooraleer ze in maart 2015 met schoolvriendinnen Kadiza Sultana en Amira Abase naar Syrië trok. Daar huwden de meisjes met een IS-strijder.

Geschokt

Ali zei dat hij geschokt was door het feit dat zijn dochter geen berouw toonde tijdens een reeks interviews met de media vorige week in het Syrische vluchtelingenkamp.



Begum, pas bevallen van een zoon, smeekte toen om te mogen terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, maar drukte op geen enkel moment haar spijt uit en vergoelijkte zelfs de aanslag van een zelfmoordterrorist in Manchester.

De reactie van haar vader staat in schril contrast met de manier waarop de andere verwanten van Begum in het Verenigd Koninkrijk reageren. Zij willen het meisje koste wat kost terughalen. De familie kan tegen de beslissing van de Britse regering in beroep gaan. Het is vooralsnog onduidelijk of ze dat ook zal doen.