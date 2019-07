Geschokte reacties nadat Trump gekleurde Democraten aanraadt "terug te keren naar hun eigen land" FVI KVDS

14 juli 2019

18u57

Bron: Belga 100 De Amerikaanse president Donald Trump ligt opnieuw onder vuur, dit keer omdat hij een aantal gekleurde Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden in een reeks tweets aanraadt om "terug te keren naar hun eigen land". De vier vrouwen in kwestie zijn op één na allemaal geboren in de Verenigde Staten. En ze lieten het zich niet zeggen.

Het incident kadert in de aanzwellende kritiek op de Amerikaanse opvangkampen voor migrantengezinnen. Een aantal Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, onder wie de populaire socialistische Alexandria Ocasio-Cortez, bezochten de kampen en getuigden in het Congres over de mensonwaardige omstandigheden. Zo zouden verscheidene migranten lijden aan aften omdat ze geen voedzame voeding krijgen en moest een groepje vrouwen uit een toiletpot drinken omdat de wastafel in hun verblijf stuk was.

“Catastrofe”

De Amerikaanse president Donald Trump noemt dat "fake news". In een reeks tweets neemt hij de Democraten op de korrel. "Zo interessant om te zien hoe 'progressieve' Democratische leden van het Huis, die uit landen komen waar de regeringen een complete en totale catastrofe zijn, de slechtste, meest corrupte en ontoereikende ter wereld (als ze zelfs al een regering hebben), nu op een luide en hatelijke manier de burgers van de Verenigde Staten, het beste en machtigste land ter wereld, komen vertellen hoe we ons beleid moeten voeren.”



“Waarom gaan ze niet terug om de totaal gebroken en door misdaad geïnfecteerde plaatsen waar ze vandaan komen, te helpen opknappen", schrijft Trump nog. "Dan kunnen ze terugkeren en ons tonen hoe het moet. Deze plaatsten hebben jullie hulp dringend nodig, jullie kunnen niet snel genoeg vertrekken.”

Trump noemt zijn doelwitten nergens bij naam, maar heeft het duidelijk gemunt op 'the Squad', een bijnaam voor Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib en Ilhan Omar, het eerste Amerikaanse Congreslid met een hoofddoek. De vier jonge vrouwen vertolken de progressieve flank van de Democratische Partij. Van de vier is enkel Omar in het buitenland geboren. Zij emigreerde naar de VS vanuit Somalië en werd in 2000 - op haar 17de - een Amerikaans staatsburger. De anderen hebben Latijns-Amerikaanse, Palestijnse of Afro-Amerikaanse roots, maar zijn wel allemaal afkomstig uit de VS. (lees hieronder verder)

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Hij is de crisis”

Rashida Tlaib noemde de tweets van de president al "racistisch", en roept opnieuw op om de president af te zetten. "Hij is de crisis. Zijn gevaarlijke ideologie is de crisis. Hij moet afgezet worden", vindt ze.

Ook Ayanna Pressley liet zich horen: “DIT is hoe racisme eruit ziet", klonk het bij haar op Twitter. “WIJ zijn hoe democratie eruit ziet. En we gaan nergens heen. Behalve terug naar DC (Washington, red.) om te vechten voor de families die u elke dag marginaliseert en slecht maakt.”

Razend

Ocasio-Cortez zei dan weer dat de president “boos” is omdat hij zich “geen Amerika kan voorstellen waartoe ook wij behoren”: “Je valt terug op een bang Amerika voor je plundering.” Ze voegde er ook nog aan toe dat “het land waar ze vandaan komt” de Verenigde Staten is. “En bovenop het feit dat u geen Amerika aanvaardt dat ons verkozen heeft, kan u ook niet aanvaarden dat we niet bang zijn van u. Je kan niet accepteren dat we u gaan ontmaskeren en een positieve visie hebben voor dit land. En dat is wat u razend maakt.”

Ook de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders nam het voor de vrouwen op. Hij noemde de uitspraken van Trump racistisch. Net als Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die de afgelopen weken in een dispuut verwikkeld was met de vier betrokken Democraten. Volgens haar bevestigt Trump met zijn uitspraken dat “zijn plan om Amerika weer groot te maken eigenlijk tot doel heeft om Amerika weer blank te maken”. “Onze diversiteit is onze sterkte en onze eenheid is onze kracht”, twitterde ze.

