Geschokte reacties in Duitsland nadat jonge asielzoekers willekeurige passanten in elkaar hebben geslagen

01 januari 2019

18u56

Bron: ANP, Bild, Focus, Die Welt 0 In Duitsland is commotie ontstaan nadat vier dronken asielzoekers in de gemeente Amberg (Beieren) passanten in elkaar sloegen. Daardoor raakten twaalf mensen gewond. Het voorval leidt tot geschokte en boze reacties. De Beierse fractie van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) eist dat de daders het land worden uitgezet.

De verdachten komen volgens de politie uit Afghanistan, Syrië en Iran. Ze zouden op zaterdagavond in de omgeving van het station mensen hebben aangevallen. De politie heeft hen opgepakt. De vier asielzoekers woonden niet in Amberg. Eén jongeman leefde in Auerbach, een andere in Regensburg en twee asielzoekers hadden geen vaste verblijfplaats.

Rond 18u30 begonnen de jonge asielzoekers aan hun exploot van geweld. Hun eerste slachtoffer was volgens de Duitse krant ‘Bild’ een jongen van dertien jaar die ze een slag in de buik toebrachten. Daarna sloegen ze een 29-jarige man in het gezicht. Ze gingen ook verbaal agressief te keer. Een 17-jarig meisje werd uitgescholden voor ‘hoer’. Vervolgens werden nog tien mensen verwond.

De politie verklaarde dat er zich angstaanjagende scènes in Amberg hebben afgespeeld. Wanhopige mensen probeerden in allerijl aan de gewelddadige en beschonken asielzoekers te ontsnappen. Maar ze werden ingehaald en op de grond gegooid, vervolgens geslagen en geschopt.

“We renden weg, maar ze haalden ons in bij het stoplicht”, vertelde een getuige aan ‘Bild’. “We waren met zes. Drie vrienden van me moesten slagen incasseren. Ook ik werd geschopt.”

De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten tussen de 16 en 42 jaar oud en liepen in de meeste gevallen lichte verwondingen op. Een 17-jarige jongen moest met een hoofdwonde worden opgenomen in het ziekenhuis.

Burgemeester van Amberg, Michael Cerny (CSU), sprak op Facebook zijn afschuw uit over het geweld. Hij noemde de daders “idioten'' die ook vreedzame asielzoekers een slechte dienst bewijzen. De christendemocraat kreeg via de sociale netwerksite vele honderden reacties op die post.