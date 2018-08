Geschil over dominee blijft duren: Erdogan wil Turkse bezittingen van Amerikaanse ministers blokkeren TTR

04 augustus 2018

14u32

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de opdracht gegeven om de bezittingen te bevriezen van de Amerikaanse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt in een toespraak die uitgezonden werd op tv. Over de omvang van die vergeldingsmaatregel bestaat nog geen duidelijkheid. Erdogan stelt dat de sancties voor beide ministers gelden op hun Turkse bezittingen, "als ze er hebben".

De sancties zijn een gevolg van het geschil tussen Turkije en de VS over de gevangenschap van een Amerikaanse dominee. Andrew Brunson zit al sinds oktober 2016 in een Turkse cel op beschuldiging van "terrorisme" en "spionage". Brunson, die in de nasleep van de mislukte coup van juli 2016 werd opgepakt, riskeert tot 35 jaar cel.

Eerder deze week hadden de VS in die zaak sancties tegen Turkije uitgevaardigd. Washington had woensdag de Amerikaanse activa geblokkeerd van de Turkse ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Suleyman Soylu en Abdulhamit Gul. De twee ministers zouden volgens de VS namelijk een belangrijke rol hebben gespeeld in de arrestatie en detentie van de dominee.

In een reactie worden nu dezelfde sancties getroffen tegen de Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions, en Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke.