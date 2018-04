Geschiedenisleraar vraagt leerlingen: schrijf positieve dingen over slavernij op Redactie

21 april 2018

06u44

Bron: AD.nl 1 Een school in de Amerikaanse staat Texas is door het stof gekropen nadat een geschiedenisleraar een groep tieners een vreemde opdracht gaf: het opschrijven van positieve aspecten van slavernij.

De les ging over de geschiedenis van de Verenigde Staten, meldt CNN. De klas moest een lijst van plus- en minpunten maken over slavernij. Ze mochten gebruikmaken van hun boeken, maar ook dingen die ze zelf bedachten mochten op de lijst. Na het maken van de lijstjes las de klas verklaringen van mensen die daadwerkelijk slaaf waren geweest.

Een leerling zei dat hij de opdracht onzin vond. Hij vertelde zijn moeder onderweg naar huis wat hij had moeten doen. Zij maakte meteen een foto en stuurde die naar haar man. Die plaatste de afbeelding op Facebook.

De school kwam snelin actie: er werden excuses aangeboden en de docent in kwestie is geschorst. Ook hebben er al ontmoetingen plaatsgevonden tussen schoolmedewerkers en bezorgde ouders. De opdracht was niet consistent met de "geschiedenis en cultuur van de school", aldus een verklaring. "Slavernij is immoreel en een misdaad tegen de menselijkheid."