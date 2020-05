Geruchten over mogelijke sluitingen bij Renault zetten Franse regering op achterste poten TTR

Bron: belga 2 Autoconstructeur Renault zou zeker vier productiesites in thuisland Frankrijk willen sluiten. Dat bericht het satirische weekblad Le Canard Enchaîné, tot grote ongerustheid bij vakbonden en politiek. Het bedrijf kreeg net 5 miljard euro aan overheidsgaranties om de coronacrisis te boven te komen.

Volgens Le Canard Enchaîné zou Renault vier sites willen sluiten, waaronder die in Flins bij Parijs. Flins is de grootste Renault-site op het Franse vasteland en stelt meer dan 2.600 mensen tewerk. Het bedrijf zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd op de berichten, wat de ongerustheid bij de vakbonden alleen maar aanwakkert. "Het nieuws is niet officieel ontkend, dus we bevinden ons in een situatie van onzekerheid", zei vakbondsvertegenwoordiger Frederic Gehan aan televisiezender BFMTV.

Volgens Philippe Martinez, secretaris-generaal bij de op één na grootste vakbond CGT, zou een reorganisatie van die aard alvast "ondenkbaar" zijn in de huidige gezondheidscrisis. Renault kreeg zopas 5 miljard euro aan overheidsgaranties om de gevolgen van de coronacrisis te dragen. "Als dat geld gebruikt wordt voor een herstructurering, dan hebben we een groot probleem", aldus Martinez.

Coronasteun

De Franse premier Edouard Philippe liet al weten dat de regering "onvermurwbaar" zal zijn als het gaat om het behoud van de productiesites van Renault in Frankrijk. Volgens de leider van de Franse Communistische Partij Fabien Roussel moet de regering haar coronasteun aan het bedrijf terugeisen als de autobouwer de geruchten niet gauw ontkent.

Renault zit al langer in zwaar weer. Vorig jaar dook het bedrijf voor het eerst in tien jaar in de rode cijfers nadat intussen ex-topman Carolos Ghosn eind 2018 werd gearresteerd in Japan op verdenking van misbruik van vennootschapsgoederen.