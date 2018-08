Gert-Jan Dobbelaere (23) vermist op vakantie, zijn familie is doodongerust Redactie

07 augustus 2018

17u01

Bron: Eigen berichtgeving 17 In Zaventem heerst ongerustheid over de verdwijning van de 23-jarige Gert-Jan Dobbelaere. De twintiger was alleen op vakantie met zijn wagen en had op vrijdag 27 juli voor het laatst contact met zijn broer Steven Dobbelaere. Gert-Jan verbleef op dat moment in het Kroatische Dubrovnik. Sindsdien kon niemand hem meer bereiken.

"Heeft iemand mijn broer recent nog gehoord of gezien?", vraagt Steven Dobbelaere via sociale media. "Heeft hij iets verteld over zijn reisplannen voor de komende dagen? Op 27 juli heb ik hem voor het laatst gehoord toen hij in Dubrovnik zat. Normaal gezien zou hij op 31 juli opnieuw naar België komen, maar dat was niet het geval. Hij reed met een zilveren Volkswagen Polo met Belgische nummerplaat ACF-766."

De oproep van de familie werd gisteren massaal gedeeld op Facebook. Gert-Jan is lid van de Zaventemse scouts en gidsen. Wie nuttige informatie heeft, wordt gevraagd een e-mail te sturen naar steven.dobbelaere@hotmail.com.