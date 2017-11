Gerry Adams treedt in 2018 terug als leider van Sinn Féin LVA

Bron: Belga, ANP 0 REUTERS Gerry Adams Gerry Adams stapt in 2018 op als leider van Sinn Féin, d at lang werd beschouwd als de politieke vleugel van het Ierse Republikeinse Leger (IRA). Adams kondigde vandaag aan op een partijconferentie in het Ierse Dublin dat hij geen kandidaat is voor de partij in de volgende parlementsverkiezingen.

Adams zit nu in het Ierse parlement. Eerder was hij lid van het Britse parlement en de assemblee voor Noord-Ierland.

Adams zei vandaag op de top van Sinn Féin dat deze conferentie zijn laatste als voorzitter van het katholieke Sinn Féin is. De 69-jarige Adams is sinds 1983 voorzitter. Hij gaat de partijtop vragen om een datum in 2018 te prikken voor een speciale partijconferentie. Daarop moet dan een nieuwe leider van Sinn Féin worden gekozen. Volgens Britse media is zijn 48-jarige plaatsvervanger Mary Lou McDonald, die ook lid van het Ierse parlement is, de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen.

"Leiderschap betekent dat je moet weten wanneer de tijd rijp is voor verandering", zei Adams op de partijbijeenkomst. Hij liet weten dat zichzelf altijd heeft gezien als een teamspeler en dat hij het volste vertrouwen heeft in de nieuwe generatie leiders van Sinn Féin, aldus de BBC.

Na zijn toespraak kreeg Adams een staande ovatie van de circa 2500 aanwezigen op de bijeenkomst. Sommigen waren in tranen.

EPA Voorzitter van Sinn Féin Gerry Adams na zijn toespraak op het partijcongres op 18 november 2017.

Sinds de jaren 60 in de Ierse politiek

De in 1948 in Belfast geboren Gerry Adams is al sinds de jaren 60 politiek actief. Hij werd toen lid van het katholieke Sinn Féin, de republikeinse beweging die zowel in Noord-Ierland als Ierland opereert. Sinn Féin werd beschouwd als de politieke tak van het Ierse Republikeins Leger (IRA). Zelf heeft Adams altijd gezegd dat hij geen lid was van het gewelddadige IRA. In onder andere Britse documenten staat hij echter te boek als prominent lid van de groepering die met geweld Noord-Ierland onafhankelijk wilde maken van Groot-Brittannië.

In de jaren 70, tijdens de jaren van geweld in Noord-Ierland, werd hij diverse malen gearresteerd en vastgezet. In 1984 raakte hij zwaargewond door een aanslag door loyalisten, de voorstanders van een Noord-Ierland als onderdeel van Groot-Brittannië.

Adams kwam eind jaren 70 in de top van Sinn Féin terecht en werd begin jaren 80 de leider van de politieke beweging. Hij vormde het gezicht van de beweging samen met onder andere de in maart dit jaar overleden Martin McGuinness. Zij legden het accent van de beweging meer op de politiek dan op geweld.

Adams speelde uiteindelijk ook een belangrijke rol bij het tot stand komen van het Goede Vrijdag-akkoord in 1998 waardoor Noord-Ierland meer autonomie kreeg. Sinn Féin trad daarna ook toe tot het Noord-Iers parlement.