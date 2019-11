Gerenommeerde historicus schiet studente dood en snijdt haar lichaam in stukken: “Hij heeft spijt” SVM

11 november 2019

16u17

Bron: Belga 0 De gerenommeerde Russische historicus Oleg Sokolov (63) is in hechtenis genomen voor de moord op een oud-studente. De hoofdverdachte zou vier keer op de jongedame geschoten hebben, met de dood tot gevolg. Daarna zou hij haar lichaam met een zaag en keukenmes versneden hebben. Volgens de rechter bekende hij de feiten en heeft hij spijt, meldt het agentschap Interfax. De politie zoekt vandaag verder naar vermiste lichaamsdelen van Anastassia Echtchenko (24).

Sokolov werd eergisteren in dronken toestand uit de Mojka-rivier in Sint-Petersburg gehaald. In zijn rugzak zaten twee vrouwenarmen en een wapen.

In zijn huis ontdekte de politie nadien het lichaam van een vrouw, een hoofd en een bebloede zaag. Het slachtoffer was een oud-studente met wie hij een verhouding had en die bij hem inwoonde.

De Russische media berichten uitgebreid over de zaak. Sokolov is een bekende historicus van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg en geldt als Napoleon-expert. Zijn omgeving omschrijft hem als “temperamentvol en grillig”. Naar eigen zeggen wilde hij verkleed als Napoleon zelfmoord plegen van zodra hij haar gedumpt had.

Een mogelijk motief voor de feiten is jaloezie, klinkt het. Voor de feiten zouden de twee ruzie gehad hebben. De historicus wordt ervan beschuldigd in het verleden al een meisje mishandeld te hebben.

Echtchenko was net als Sokolov gepassioneerd door het Napoleon-tijdperk. Allebei hielden ze ervan zich te verkleden in kostuums uit die periode. Nadat ze zijn studente was geweest, bleven ze samenwerken en publiceerden ze gemeenschappelijk werk.