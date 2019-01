Gerenommeerde historicus: Jezus is nooit verrezen, omdat hij nooit gestorven is aan het kruis TT

28 januari 2019

12u24

Bron: Focus Online, Abentzeitung Muenchen 17 W at is er waar aan het Bijbelverhaal over de kruisiging, dood en verrijzenis van Jezus Christus, en wat niet? Het zal een eeuwig debat blijven, en de bekende Duitse historicus Johannes Fried voegt er nu nog een nieuwe laag aan toe. Volgens hem was het goed mogelijk dat Jezus eigenlijk nooit gestorven is aan het kruis, maar in een coma is geraakt waar hij dan na drie dagen uit ontwaakt is.

Fried schreef over de zaak een nieuw boek met de veelzeggende titel ‘Geen dood op Golgotha’, naar de berg waarop Jezus volgens het christelijke geloof door de Romeinen werd gekruisigd en stierf.

Maar die these klopt mogelijk niet, aldus Fried, die in zijn boek een antwoord probeert te formuleren op de vraag hoe iemand zou kunnen opstaan uit de dood. En zijn theorie: niet. Want Jezus is mogelijk nooit gestorven aan het kruis en dus zeker ook nooit verrezen. Wel zou hij in een zogenaamde koolstofdioxide-coma zijn gevallen door een felle stijging van het koolzuur in zijn bloed. De lanssteek die Jezus in zijn zij kreeg van een Romeinse soldaat om de dood te bespoedigen, zou net het omgekeerde hebben teweeggebracht: daardoor kon het wondvocht en water uit zijn longen vloeien en kon Jezus blijven ademen.

Drie dagen in coma met één long

Daarna zou Jezus, nog steeds volgens de theorie, door de toename van CO2 in zijn bloed buiten bewustzijn zijn geraakt, waarna hij in het graf werd gelegd en daar drie dagen met nog één long verder hebben geleefd. De olie die in die tijd werd gebruikt om doden te zalven, zou Jezus' wonden sneller hebben doen genezen. Na drie dagen zou hij dan uit zijn coma zijn ontwaakt, opgestaan, en aan zijn leerlingen zijn verschenen. Daarna zou hij richting het huidige Jordanië zijn gevlucht, om uiteindelijk naar Egypte te gaan.

Ook haalt Fried aanwijzingen uit het feit dat andere mensen die door de Romeinen tot de kruisdood werden veroordeeld, soms dagenlang levend aan het kruis hingen vooraleer ze uiteindelijk stierven. Dat Jezus Christus toch zo snel 'dood’ was, valt moeilijk uit te leggen, zegt de Duitser.

De theorie dat Jezus op een of andere manier schijndood is geweest, is niet nieuw en duikt af en toe de kop op. Een twintigtal jaar geleden opperde de Noorse arts Kjell Ytrehus na onderzoek dat Jezus mogelijk zo fel onderkoeld is geraakt aan het kruis dat hij in een soort schijndode toestand kan zijn geraakt.

Hoe geloofwaardig de theorie is, blijft een groot vraagteken. Het lijk van Jezus is nooit teruggevonden, noch enig ander materieel spoor. De verhalen over zijn leven werden door de evangelisten pas na tientallen jaren opgeschreven. Bovendien komt het verhaal over de lanssteek die Jezus’ long doorboorde enkel voor in het evangelie volgens Johannes, het laatste evangelie. Duitse media die Frieds boek al konden inkijken, wijzen er op dat zijn theorie niet meer dan “pseudeo-wetenschappelijke speculatie” is.