Gerenommeerde Britse ballonvaarder komt om bij ongeval met zelfontworpen luchtballon Daimy Van den Eede

29 maart 2019

Bron: AP 0 De bekende Britse ballonvaarder en wetenschapper Julian Richard Nott is dinsdag om het leven gekomen na een ongeval met een luchtballon in de Amerikaanse staat San Diego. Hij heeft meer dan 79 ballonwereldrecords op zijn naam staan.

Afgelopen weekend landde Nott met een zelfontworpen luchtballon die voorzien was van een speciale cabine. Drie uur na de landing, toen hij aan het opruimen was, kwam de cabine op hem terecht. Nott werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Een van Notts records is een hoogterecord van 16.764 meter met een heteluchtballon. Twee jaar geleden, op zijn 72ste, maakte hij nog een duosprong van maar liefst 9.727 meter uit een vliegtuigje.