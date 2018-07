Geredde voetballertjes stellen het goed en "hebben veel honger" HA

10 juli 2018

06u19

Bron: ANP, Reuters 0 De acht jongens die zondag en gisteren uit het grottenstelsel van Tham Luang zijn gered, maken het naar omstandigheden goed. Dat heeft een Thaise medewerker van het ministerie van Volksgezondheid gezegd.

De jongens moeten minstens een week in het ziekenhuis blijven ter observatie. Ze hebben hun familieleden nog niet in de armen kunnen sluiten. De familie van de eerste geredde groep is al wel op bezoek geweest, maar moest achter glas blijven.

De familieleden mogen pas de kamer binnen als uit de resultaten van het laboratorium blijkt dat de jongens geen infecties hebben opgelopen. Volgens Jesada Chokedamrongsuk hebben de geredde voetballertjes geen koorts. Een andere medewerker van het ministerie verklaarde evenwel dat uit voorlopige bloedcontroles blijkt dat "alle kinderen tekenen van infectie" vertonen.



De vier kinderen die als laatste zijn gered hadden een "zeer lage lichaamstemperatuur", maar maken het inmiddels een stuk beter. De jongens krijgen vitaminen en mogen langzaamaan weer normaal voedsel eten. Ook het zicht van de acht jongens is in orde. Vier van hen kunnen inmiddels zelfstandig weer rechtstaan en rond hun bed wandelen.

In de grot zitten nog steeds vier jongens en een voetbalcoach vast. De reddingsactie wordt vandaag hervat.