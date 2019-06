Geredde Thaise voetballers uit ondergelopen grot willen duiker worden ttr

24 juni 2019

12u11

Bron: belga, The Washington Post, Bangkok Post, SBS News 0 buitenland Na hun dramatische redding uit een grot een jaar geleden willen twee Thaise voetballers zelf duiker bij de marine worden. Anderen koesteren de droom om op een dag op het veld te staan als profvoetballer bij een topclub. De twaalf kinderen, tussen de 11 en de 17 jaar oud, en hun co-trainer hebben vandaag in hun woonplaats Mae Sai voor het eerst op een persconferentie uitleg gegeven.

De plaatselijke U16-voetbalploeg Moo Pah raakte op 23 juni vorig jaar na een excursie in een grot door wassend water verrast. De redding kwam pas zeventien dagen later, en was onder meer het werk van duikers uit het buitenland. Marineduiker Saman Kunan kwam bij de operatie om het leven.

Op een persconferentie vandaag kondigden twee voetballers aan later duiker bij een speciale eenheid van de Thaise marine te willen worden. "Ik wil het land iets teruggeven. En bovendien zien deze officieren er zo cool uit", zei de 15-jarige Prajak Sutham. De eveneens 15-jarige Adul Sam-On zei dat de omgekomen duiker “als een tweede vader voor ons allen was”.

De 12-jarige Chanin Vibulrungrueng getuigde dat zijn leven erg veranderd is. “Zo herkennen mensen me voortdurend”, vertelde hij. “Daarnaast moet ik mijn ouders altijd vertellen waar ik heenga als ik het huis verlaat. Ik heb mijn moeder dus verteld dat ik vandaag hiernaartoe kwam”, grapte de jongen.

Roem

De hele wereld leefde mee. Eerst met de zoekactie, daarna met de buitengewone en gevaarlijke reddingsmissie. Ook na de redding konden de Thaise voetballertjes rekenen op internationale aandacht, zo waren ze te gast in The Ellen Show, speelden ze een vriendschappelijke match tegen een lokale jeugdploeg in Buenos Aires en kregen er plots een heleboel volgers van overal ter wereld bij op sociale media.

De grot waar de Thaise voetballertjes van de Wild Boars vastzaten, is nu wereldbekend. Inmiddels hebben al meer dan 1,3 miljoen toeristen de grot bezocht. Aan de ingang staan meer dan honderd kraampjes met souvenirs en T-shirts. De lokale handelaars zijn tevreden met de aandacht voor het grottencomplex. “Sinds de kinderen gered werden, gaat het beter met onze economie”, vertelt Lek Yodnum, een lokale handelaar, aan het persagentschap The Associated Press.

In Thailand komt de film "The Cave" over het drama - wellicht in september - in de bioscoop en de Amerikaanse streamingdienst Netflix draait er ook een serie over. ‘The Bangkok Post’ meldt dat de jongens en hun familie gebonden zijn aan allerlei contracten, waardoor ze niet vrijuit kunnen praten.

Familie en vrienden

Ondanks alle aandacht blijven de geredde jongens gewoon zichzelf, zo benadrukken hun familie en vrienden. “Ik ben erg trots op mijn zoon. Hij is niet veranderd en wil nog altijd een professionele voetballer worden. Wanneer hij thuiskomt van school, dan speelt hij gewoon met zijn oude vrienden”, zegt Thanaporn Promthep, de moeder van de 14-jarige Duangpetch Promthep.

“De jongens krijgen veel aandacht, maar blijven toch met beide voeten op de grond”, zegt ook Pichai Apichai, een van de coaches van het voetbalteam. “Ze luisteren nog steeds naar hun trainers en zijn als broers voor elkaar.”

Op een religieuze ceremonie, die gisteren plaatsvond, uitten de jongens hun dankbaarheid en respect door eten te geven aan monniken. Monnik Abbot Prayutjetiyanukarn, die wekelijks contact heeft met het voetbalteam, vertelt aan het persagentschap Associated Press dat sommige jongens op hun hoede zijn voor de pers. “Ze proberen de pers te mijden als het kan”, aldus de monnik. “Maar alles gaat goed met hen, zowel fysiek als spiritueel.”