Geredde migranten wachten al week om haven binnen te varen: “Wanhoop is zo groot dat sommigen overboord willen springen” SVM

02 juli 2020

11u44

Op het reddingsschip Ocean Viking wachten op dit moment 180 geredde migranten om een haven in Italië of Malta binnen te varen. De organisatie SOS Méditerranée heeft na vier hulpacties op de Middellandse Zee al vijf keer in beide landen zonder succes een veilige haven aangevraagd, aldus Verena Papke van de internationale reddingsgroep. De mensen zijn vorige week donderdag en dinsdag gered.

“De wanhoop is zo groot dat sommigen aangegeven hebben om overboord te willen springen. Ze kunnen de spanning van het wachten niet langer verdragen", beschrijft Papke de situatie. De geredde mensen komen uit dertien landen. Vanwege de coronapandemie lag de Ocean Viking lange tijd in de haven van het Franse Marseille. Het schip is sinds 22 juni weer in de vaart.

Italië en Malta hadden zich tijdens de coronapandemie als onveilige havens aangemerkt. Desalniettemin blijven migranten uit Libië en Tunesië op weg naar Europa.

Italië en Malta hebben de afgelopen weken opnieuw migranten van schepen ontvangen, maar de landen zijn vaak terughoudend met het toewijzen van havens. Ze eisen regelmatig toezeggingen van andere EU-landen over de herverdeling van aangekomen migranten.