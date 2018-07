Geredde migranten opvangen is voor Tsjechië "een weg naar de hel", maar Duitsland is wel solidair

15 juli 2018

Na Frankrijk en Malta is ook Duitsland bereid 50 van de 450 migranten op te nemen die gisterochtend gered werden op de Middellandse Zee. Eergisteren nog hadden Malta en Italië laten verstaan de migranten niet te willen opvangen, maar gisterochtend stapten de vluchtelingen toch over twee schepen van Italië en de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Uit Tsjechië komt al zeker geen solidariteit. Premier Andrej Babis spreekt over "een weg naar de hel".