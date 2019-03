Geredde bootvluchtelingen kapen vrachtschip voor Libische kust kv

27 maart 2019

18u24

Bron: Reuters 0 Migranten hebben de controle overgenomen over een cargoschip dat hen redde voor de kust van Libië. Het schip is nu op weg naar Malta. Dat delen de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini en de Maltese autoriteiten vandaag mee.

De 108 migranten kaapten het vrachtschip Elhiblu 1 toen duidelijk werd dat het vaartuig hen terug naar Libië wilden brengen, melden Italiaanse media.

Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, een fors tegenstander van illegale immigratie, maken de kapers geen schijn van kans om Italië binnen te geraken. “Dit zijn geen migranten in nood, dit zijn piraten. Ze zullen Italië enkel door een verrekijker zien”, reageerde hij. “Dit is een duidelijk geval van georganiseerde misdaad. Onze havens blijven gesloten”, klonk het nog.



Een woordvoerster van het Maltese leger bevestigt dat het schip gekaapt werd en zegt dat de koers van de Elhiblu 1 wordt opgevolgd. Ook in Malta zal het schip niet mogen aanmeren.