Gerechtsdocumenten onthullen gruwelijke details van wat tiener overkomt als ze enkele jaren geleden in verkeerde auto stapt Vrienden kunnen alles volgen via wanhopige berichtjes KVDS

03 augustus 2019

12u28

Bron: Daily Mail Australia, 7 News, The Sydney Morning Herald 76 Buitenland Een Australische tiener (18) die na een feestje in een verkeerde wagen stapte, heeft die vergissing duur betaald. Ze kwam in de klauwen terecht van een man die haar samen met twee vrienden urenlang gruwelijk misbruikte. Familie en vrienden van het meisje konden alles volgen via de wanhopige berichtjes die ze verstuurde en waarin ze om hulp smeekte. De daders werden vorige maand veroordeeld en nu heeft een Australische nieuwssite exclusief de berichten kunnen inkijken.

De feiten gebeurden op 9 november 2016. Het meisje ging die dag naar een laatstejaarsfeestje op een chique locatie in Auburn, in het westen van Sydney. Vóór het event had ze al stevig ingedronken en nadien trok ze nog naar een afterparty in de buurt. Toen ze daar rond middernacht in haar eentje naar buiten strompelde, ging het fout. Dat blijkt uit de gerechtsdocumenten die de Australische editie van de tabloid The Daily Mail exclusief kon inkijken.

Stoeprand

Ze ging op de stoeprand zitten en belde een vriend met de vraag of die haar kon oppikken. Dat wilde hij niet doen, maar hij bood wel aan om een Uber te regelen. Ze was echter zodanig dronken dat ze er niet in slaagde om te zeggen waar ze was en de wagen werd nooit besteld.





Dat had ze in haar toestand echter niet door. Toen er plots een wagen naast haar stopte, stapte ze gewoon in. Achter het stuur zat echter een man met slechte bedoelingen: Mustafa Yucebasoglu. De man verkrachtte haar een eerste keer in de auto en reed vervolgens met haar naar een huis in Glenwood, een voorstad van Sydney. Daar wachtten twee vrienden van hem.

Het meisje werd ergens tussen vier en half vijf ’s morgens het huis binnengeleid, maar zelf verklaarde ze aan de politie dat ze zich daar niets van herinnert. Ze ging in de zetel zitten en dacht dat ze “cola met iets van alcohol erin” kreeg aangeboden. Volgens het latere rapport van de toxicoloog zaten er echter hoge hoeveelheden GHB in haar lichaam. Ook wel bekend als verkrachtingsdrug, omdat die de gebruiker in een roes doet belanden die hem of haar weerloos maakt.

Daar bleef het niet bij. Daarna moest de jonge vrouw ook nog in een pijp ademen die voor haar mond gehouden werd en kreeg ze ice, angel dust en jungle juice toegediend. En nog meer alcohol.

Verkracht

Vervolgens werd het meisje – dat intussen compleet van de wereld was – door de drie mannen elk om beurten en later ook samen betast, geslagen, seksueel misbruikt en verkracht. Een van de kerels maakte met zijn iPhone opnames, terwijl hij zijn kompanen opjutte.

Later die dag - om iets na één uur ’s middags – slaagde het meisje erin om vanuit een aparte kamer een berichtje te versturen naar een vriendin. Daarin vertelde ze dat ze die nacht gedrogeerd en verkracht was. “Ik ben nog in het huis van die kerels. Ik ben zo bang. Ze zijn echt angstaanjagend”, schreef ze. “Kom snel. Hij komt terug.” (lees hieronder verder)

Volgens de gerechtsdocumenten bleven de mannen haar drank met GHB geven tot 4 uur die middag. In de uren daarna stuurde ze nog een hele reeks wanhopige berichtjes naar familie en vrienden. Ze smeekte daarin om hulp. De foltering duurde nog tot kwart voor zeven ’s avonds. Pas toen slaagde ze erin om aan de mannen te ontsnappen.

Naar buiten geglipt

“Ik ben langs de voorkant naar buiten geglipt”, stuurde ze naar haar zus, die intussen naar haar op zoek was en niet ver uit de buurt was. Aan de politie vertelde het meisje achteraf dat ze “enorm trilde” en “voorovergebogen” liep. “Ik voelde me duizelig en alsof ik niet van deze wereld was. Ik kon de dingen niet scherp zien. Het was ook alsof ik niet op een rechte lijn kon lopen.”

700 meter van het huis waar ze misbruikt was, werd ze opgemerkt door een politiepatrouille. Die merkte dat ze er verward uitzag en vroeg of ze hulp nodig had. In tranen vertelde de jonge vrouw de agenten wat er gebeurd was. Ze werd daarop meteen naar het ziekenhuis gebracht. Een dokter stelde daar vast dat ze 19 verschillende verwondingen en kneuzingen had, die duidelijk aantoonden dat ze zonder genade en op verschillende manieren was verkracht.

Daders

De politie ging meteen achter de daders aan, maar tegen die tijd waren de drie al gevlucht. Ze zouden van hotel naar hotel gereisd zijn en valse namen gebruikt hebben. Desondanks kwamen de speurders hen op het spoor. Ze slaagden erin twee van hen in te rekenen. En die kregen vorige maand de rekening gepresenteerd.

De rechter omschreef de beproeving van het meisje als een “nachtmerrie”. Ruhi Dagdanasar vliegt nu voor 24 jaar de cel in en kan ten vroegste over 16 jaar vrijkomen. Zijn kompaan – die niet genoemd mag worden – kreeg 26 jaar cel met een minimum van 18 jaar.

De derde verdachte - Mustafa Yucebasoglu, die het meisje oppikte – kon ontkomen en vluchtte na de feiten naar Turkije. Hij is nog altijd niet gevat.