Gerecht vervolgt niemand in zaak Nederlandse speeltuindode: “Verdachten gebruikten gepast geweld na zedenmisdrijf” Victor Schildkamp

16 december 2019

16u04

Bron: AD.nl Het Nederlandse Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor de dood van een man die afgelopen zomer overleed nadat hij door vijf mannen in een speeltuin in Assen tegen de grond was gewerkt. Dat heeft het OM Noord-Nederland bekendgemaakt.

De 32-jarige dove tuinman Martin overleed op 24 augustus na een schermutseling op een speeltuin in Assen. Hij was daar door vijf mannen tegen de grond gewerkt.

4-jarig meisje

Dat was gebeurd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een zedenmisdrijf. Daarbij zou een 4-jarige dochter van een van de mannen het slachtoffer zijn geworden. Vervolgens kwam de vader van het kind verhaal halen en ontstond er ruzie. Buurtbewoners kwamen helpen en hielden de dertiger in bedwang door op hem te gaan zitten. Hij overleed later.



Vijf mannen werden ervan verdacht te hard te hebben ingegrepen. Maar een doodsoorzaak die wijst op een fatale mishandeling is niet vast te stellen. De man kan zijn overleden door een combinatie van een hartafwijking en inname van drank plus het feit dat hij in bedwang werd gehouden. Maar dat laatste hebben de vijf verdachten volgens het OM niet gewild of kunnen voorzien.

“Gerechtvaardigd burgeroptreden”

Het OM is van mening dat sprake is van een ‘gerechtvaardigd burgeroptreden naar aanleiding van een ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit'. Burgers mogen, afhankelijk van de omstandigheden, gepast geweld gebruiken, aldus het OM. Het ging hier om een sterke man die zich verzette. De manier waarop de mannen hebben gehandeld, levert volgens het OM geen strafbaar feit op. Tegelijkertijd was er natuurlijk wel onbedoeld een ernstige afloop; er is een persoon overleden, wat veel verdriet bij zijn familie en vrienden teweegbrengt, aldus nog het OM.

Al eerder maakte het gerecht bekend dat inderdaad sprake was van een zedenmisdrijf en dat het latere slachtoffer probeerde te ontkomen toen de vader van het kind ontdekte wat er gaande was. Uit onderzoek van de telefoon van de hovenier bleek dat hij het zedendelict zelf had gefilmd.