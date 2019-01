Gerecht verlengt voorarrest ex-bokser die in Parijs geweld pleegde op betoging gele hesjes HR

30 januari 2019

16u04

Bron: Belga 0 Het hof van beroep in Parijs heeft woensdag beslist dat gewezen profbokser Christophe Dettinger achter de tralies moet blijven in afwachting van zijn proces op 13 februari voor de correctionele rechtbank van Parijs. De man zit in voorarrest voor geweldpleging op twee gendarmes op een betoging van ‘gele hesjes’ in Parijs.

Christophe Dettinger (37), die sinds 9 januari in voorlopige hechtenis zit, had zijn vrijlating onder gerechtelijk toezicht gevraagd. Het hof wees dat verzoek af. Het parket-generaal had de verlenging van de aanhouding gevraagd wegens “de uiterst verontrustende en gevaarlijke persoonlijkheid van de man, die volkomen impulsief en totaal vastbesloten was gewelddaden te plegen”.

Op het internet ging deze video viraal waarop Dettinger twee gendarmes met de vuist slaat en schopt op een betoging van gele hesjes op 5 januari.

De twee gendarmes waren respectievelijk vijftien dagen en twee dagen arbeidsongeschikt.

Drie kinderen

Dettinger was in 2007 en 2008 kampioen van Frankrijk in de klasse lichtzwaargewicht. Zijn advocaten hadden tegen de verlenging van zijn aanhouding gepleit met de argumenten dat hij getrouwd is, drie kinderen heeft, werk heeft, eigenaar is van zijn huis en een blanco strafblad heeft.