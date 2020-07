Gerecht stelt nieuwe experts aan in onderzoek naar dood van jonge Fransman Adama Traoré ISA

10 juli 2020

16u15

Bron: BELGA 2 De rechters belast met het onderzoek naar de dood van de jonge Fransman Adama Traoré in 2016, hebben beslist dat er nieuwe medische experts zich over de zaak moeten buigen. Ze kijken daarvoor over de grens naar België.

Adama Traoré overleed in juni 2016 in een politiebureau kort na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ten noorden van Parijs. Officieel is vastgesteld dat de betrokken agenten niet verantwoordelijk waren voor zijn overlijden. De 24-jarige arrestant had medische problemen en stierf in zijn cel onder meer als gevolg van een hartaanval. Nabestaanden bestrijden die officiële lezing echter al jaren en beschuldigen de drie betrokken agenten ervan dat ze Traoré door verstikking om het leven brachten.



De advocaten van de agenten laten vrijdag weten dat er nieuwe medische experts zullen worden aangesteld, Belgische artsen, die het dossier onder de loep zullen nemen. De onderzoeksrechters namen die beslissing na het verhoor op 2 juli van een getuige bij wie Adama Traoré kort voor zijn dood beschutting had gezocht.

In Frankrijk is de jonge Fransman een symbool van de strijd tegen racistisch politiegeweld.