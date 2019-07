Gerecht opent onderzoek naar medewerker ex-kanselier Kurz in Ibizagate-schandaal KVDS

21 juli 2019

17u58

Het Oostenrijkse gerecht voert een onderzoek naar een medewerker van voormalig kanselier Sebastian Kurz. Hij wordt ervan verdacht documenten te hebben laten verdwijnen die mogelijk verband houden met 'Ibizagate', het schandaal dat in mei de val van de Oostenrijkse regering veroorzaakte. Dat melden verscheidene media.

Het onderzoek zou het imago van Sebastian Kurz en zijn conservatieve partij ÖVP kunnen bezoedelen. Ondanks het schandaal kwam de ÖVP in de jongste peilingen naar voren als nieuwe favoriet bij de parlementsverkiezingen van september.

Opname

Het schandaal kwam enkele maanden geleden aan het licht nadat Duitse media een opname uitzonden die gefilmd was met een verborgen camera. Daarop was te zien hoe Heinz-Christian Strache, de vicekanselier van het extreemrechtse FPÖ, zich in een gesprek met een Russische tussenpersoon op Ibiza bereid toonde tot corruptie in ruil voor illegale financiering. Het schandaal leidde tot het einde van de coalitie van rechts en extreemrechts in Oostenrijk.





De Oostenrijkse speurders zijn nu geïnteresseerd in een medewerker van Kurz. Die zou op 23 mei een harde schijf hebben gewist, volgens de krant Kurier. Dat was enkele dagen na het losbarsten van Ibizagate en net voor een vertrouwensstemming in het parlement.

Verscheidene parlementsleden hebben al een diepgaand onderzoek gevraagd. Maar volgens de ÖVP is er geen vuiltje aan de lucht. Het is immers normaal dat persoonlijke gegevens en niet-officiële documenten worden vernietigd voor een regeringswissel, luidt het. De medewerker zou geen toegang hebben gehad tot gevoelige informatie.

Speculaties

De speculaties over een eventuele betrokkenheid van Kurz in het schandaal tieren welig. Vorige maand nog verklaarde de gewezen kanselier dat de mails die hem linken aan Ibizagate vals zijn. Over de inhoud van die mails gaf hij geen details.