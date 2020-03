Gerecht onderzoekt of coronabesmetting in Oostenrijkse après-skibar bewust is verzwegen HR

26 maart 2020

Bron: ANP, Belga 3 Het Oostenrijkse ski-oord Ischgl, ook wel het Ibiza van de Alpen genoemd, krijgt steeds meer kritiek vanwege de manier waarop met het coronavirus is omgesprongen. Het lijkt er op dat de eerste infectie is verzwegen. Daardoor zijn honderden, en mogelijk duizenden Europeanen er besmet geraakt met het virus. Justitie in Tirol is een onderzoek begonnen.

Talrijke Europese toeristen, vooral veel Duitsers, hebben aanwijsbaar in Ischgl het coronavirus opgelopen. De Oostenrijkse justitie onderzoekt berichten in Duitse media dat al eind februari bleek dat een medewerker van een horecabedrijf positief testte op het virus. Dit werd niet bij de lokale gezondheidsautoriteiten gemeld.

In de eerste week van maart zijn daardoor mogelijk enorme aantallen vakantiegangers aangestoken zijn met het virus. Pas op 7 maart werd de eerste officiële infectie bekendgemaakt bij een Duitse barkeeper. Hij werkte in de populaire après-skibar Kitzloch.

Op 13 maart werden de gemeenten St. Anton am Arlberg en het Paznaun-dal (met de gemeenten Ischgl, Galtür, Kappl en See) geïsoleerd. In de dagen erna moesten alle skigebieden in Tirol sluiten, evenals de hotels.

Grote commerciële belangen

“Dit was geen eenvoudige beslissing”, zei provinciegouverneur Guenther Platter daarover. Er spelen immers grote commerciële belangen en de toeristische sector staat sterk in de regio. In het winterseizoen van 2018-2019 kwamen 6,2 miljoen bezoekers naar Tirol, die samen bijna 1,8 miljard euro uitgaven.

Een vijfde van alle besmettingen in Oostenrijk situeren zich in Tirol. Afgelopen zondag waren er 626 gevallen van de ziekte Covid-19, op een totaal van 3.123 besmettingen in heel Oostenrijk.

