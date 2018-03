Gerecht onderzoekt dood van Oekraïense piloot die volgens Rusland MH17-toestel neerschoot TTR

19 maart 2018

14u51

Bron: BBC, ANP 0 De Oekraïense straaljagerpiloot, die door Rusland wordt beschuldigd van het neerschieten van vlucht MH17 op 17 juli 2014, werd dood gevonden in zijn huis. Dat meldt BBC vandaag op basis van Oekraïense media. Uit verschillende berichten blijkt dat de man zelfmoord heeft gepleegd.

Vladislav Voloshin was piloot bij de Oekraïense luchtmacht toen de vlucht MH17 van Malaysian Airlines werd neergeschoten boven Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen toen om het leven. Volgens Evgeni Agapov, een collega van de piloot, zou Voloshin het vliegtuig per ongeluk hebben neergeschoten, omdat hij het toestel verwarde met een ander vliegtuig.

De beschuldigingen van zijn collega waren volgens Voloshin onterecht. "Ik heb de MH17 niet neergeschoten. Een voormalige militaire kameraad van me, een werktuigbouwkundig ingenieur, heeft valse verklaringen afgegeven. We vlogen niet eens die dag. Hij vertelt dat we drie vluchten uitvoerden, maar dat was zes dagen later", getuigde hij in een BBC-documentaire.

Russische functionarissen beweerden niet alleen dat Volosjin de MH17 had neergeschoten. Volgens een andere Russische theorie was het een Oekraïense militaire Buk, die niet meer werd gebruikt door Rusland, die het vliegtuig neerhaalde. Onafhankelijke deskundigen, naast het Nederlandse team, verwierpen de Russische claims en zeggen dat het bewijsmateriaal wijst naar een Buk afgevuurd door pro-Russische rebellen of een Russische militaire eenheid.

Zelfmoord

Oekraïense lokale media berichtten vandaag dat Voloshin zelfmoord gepleegd heeft in zijn huis in Mykolaiv, in het zuiden van Oekraïne. Zijn vrouw hoorde een schot vanuit de slaapkamer. Toen ze naar boven rende, vond ze haar man in een plas bloed. De hulpdiensten werden onmiddellijk gebeld en brachten Voloshin meteen naar het ziekenhuis over, waar hij niet veel later overleed aan zijn verwondingen.

Familieleden, geciteerd door Oekraïense media, getuigen dat Voloshin zich de laatste tijd depressief voelde. Momenteel onderzoeken autoriteiten de dood van de 29-jarige piloot.

Oekraïne omschreef hem als een oorlogsheld. Hij had 33 gevechtsmissies gevlogen in een laagvliegende Su-25-jet tegen door Rusland gesteunde separatistische rebellen in Oost-Oekraïne.