Gerecht ondervraagt terdoodveroordeelde Syriëstrijder in Irak Redactie

02 oktober 2018

14u21

Bron: Belga 9 Een Brusselse onderzoeksrechter en speurders van de federale politie hebben terreurverdachte Tarik Jadaoun vorige week ondervraagd in Irak. Dat meldt het federaal parket.

Jadaoun -ook bekend onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki- was in 2014 toegetreden tot IS. Op 13 juli 2017 werd hij gearresteerd tijdens de slag om Mosoel, de voormalige “hoofdstad” van IS in Irak. De jihadist uit Verviers moest zich verantwoorden voor “lidmaatschap van IS” en het uitvoeren van “aanvallen”. Hij zit sinds juli 2017 gevangen in Bagdad (Irak). Tijdens een hoorzitting op 10 mei pleitte hij onschuldig en verklaarde hij dat hij op een dwaalspoor was beland. Hij werd in eerste aanleg door de Iraakse rechtbanken ter dood veroordeeld.

Eind vorig jaar verklaarde de man tijdens een media-optreden dat hij wilde samenwerken met de Belgische veiligheidsdiensten, indien die ervoor zorgden dat hij de doodstraf ontliep. Premier Charles Michel reageerde daarop dat ons land in geen geval onderhandelt met Belgische strijders of andere leden van IS die willen terugkeren naar ons land.

Het Belgische federaal parket had begin 2018 aan de Iraakse autoriteiten gevraagd om een rogatoire commissie te mogen sturen zodat Belgische speurders Jadaoun ook zouden kunnen verhoren. "Jadaoun heeft ermee ingestemd om door de Belgische justitie te worden gehoord", aldus het federaal parket. "Hij beantwoordde veel vragen en gaf zijn versie van de feiten. Jadaoun wordt ervan verdacht te hebben deelgenomen aan de activiteiten van een terroristische groep. Hij zit sinds juli 2017 gevangen in Bagdad (Irak). Hij werd in eerste aanleg door de Iraakse rechtbanken ter dood veroordeeld."

Over de inhoud van de verklaringen die Jadaoun heeft afgelegd, geeft het federaal parket geen informatie kwijt. Uit eerdere verhoren en interviews bleek wel al dat Jadaoun er niet voor terugschrikt tegenstrijdige verklaringen af te leggen. Zo stelde hij zichzelf in een gesprek met VRT-journalist Rudi Vranckx voor als een meeloper die niet veel meer had misdaan dan voor het verkeerde kamp te kiezen. Maar aan de Amerikanen die hem verhoorden, bekende hij dan weer dat hij rechtstreeks betrokken was bij meerdere aanslagcomplotten, waarvan er zeker twee voor doden in Europa zorgden, en dat hij zichzelf ook voor zo'n bloedbad kandidaat had gesteld.