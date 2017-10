Gerecht klaagt Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif aan wegens corruptie EB

Bron: DPA 0 REUTERS De voormalige Pakistaanse premier Nawaz Sharif. Een rechtbank in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad heeft de vroegere premier Nawaz Sharif, zijn dochter Maryam en zijn schoonzoon officieel aangeklaagd wegens corruptie. De rechtbank kwam in actie op verzoek van het Hooggerechtshof, dat Nawaz Sharif op 28 juli wegens corruptie uit zijn ambt gezet had.

De zaak ging aan het rollen nadat de Pakistaanse oppositie Sharif en zijn familie ervan beschuldigd had zwart geld te hebben gebruikt om vastgoed in Londen te kopen. Politici van de oppositie steunden hun verwijten onder meer op documenten die in 2016 aan het licht kwamen bij de onthullingen van de Panama Papers over belastingontduiking met brievenbusfirma's. In documenten over offshorefirma's doken de namen van de kinderen van Sharif op, niet zijn eigen naam.

Een onderzoekscommissie die door het Hooggerechtshof benoemd was, kwam in een honderd pagina's tellend rapport tot de conclusie dat er grote gaten gaapten in het vermogen van de familie-Sharif.