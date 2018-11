Gerecht heropent onderzoek tegen Sarkozy voor schending onderzoeksgeheim TTR

09 november 2018

14u59

Bron: Belga 2 Het gerecht in Frankrijk heropent een onderzoek naar mogelijke "schending van het onderzoeksgeheim" door het Elysée in 2011, toen Nicolas Sarkozy Frans president was. Zo is van een bron dichtbij het dossier vernomen. Het gaat over de verspreiding van een mededeling door het Elysée in de rand van de zaak-Karachi.

In mei 2002 werd in de Pakistaanse stad Karachi een aanslag gepleegd waarbij vijftien doden vielen, onder wie elf Franse arbeiders van de groep DCN (Direction des constructions navales). In september 2011 deelde het Elysée mee dat "de naam van het staatshoofd niet voorkomt" in een financieel dossier dat parallel met het onderzoek naar de aanslag van Karachi werd geopend.



Het communiqué gold voor velen als een inmenging van de uitvoerende macht in een gerechtelijke procedure. De advocaat van een aantal families van slachtoffers van de aanslag diende in juni 2012 een klacht in tegen de voormalige president.

Verdoken financiering

In augustus 2016 werd Sarkozy buiten vervolging gesteld. Burgerlijke partijen gingen hiertegen in beroep. Het hof van beroep van Parijs heeft de buitenvervolgingstelling nu op 6 november geannuleerd en de hervatting van het gerechtelijk onderzoek bevolen op verdenking van "schending van het onderzoeksgeheim en het beroepsgeheim", van medeplichtigheid aan deze delicten en het verbergen ervan.

Het financiële dossier gaat over een mogelijk verdoken financiering van de campagne van Edouard Balladur in 1995 voor de presidentsverkiezingen. Nicolas Sarkozy was minister van Begroting en woordvoerder van de regering waarvan Balladur premier was in de periode 1993-1995.