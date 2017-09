Gerard Piqué en duizenden studenten demonstreren voor het Catalaans referendum ESA

18u10

Bron: Belga 0 Photo News De protesterende studenten. Drie dagen voor een omstreden volksraadpleging in Catalonië over de scheiding van Spanje zijn duizenden studenten en ook voetbalvedette Gerard Piqué de straat opgetrokken in steun voor het door de Spaanse Justitie verboden referendum. De studenten kwamen samen in het centrum van de regionale hoofdstad Barcelona. Hun aantal wordt door de media op meer dan 15.000 geschat. "Votarem, votarem! " (Ga stemmen), riepen de demonstranten.

"Votarem", postte ook Piqué op Twitter. De international van FC Barcelona, die samen met popdiva Shakira twee kinderen heeft, riep de separatisten op, zich in de komende dagen en bij de stemming van zondag "vreedzaam te gedragen".



Het door de regionale regering van Carles Puigdemont georganiseerde referendum zal tegen de wil van Madrid plaatsvinden. Om die stemming te verhinderen, heeft de centrale regering ongeveer 4.000 politieagenten naar Catalonië gestuurd. "Geef hen geen enkel excuus, dat is namelijk wat ze willen", tweette Piqué. "En laat ons allen vooral erg luid en erg krachtig zingen", spoorde de 30-jarige Spanjaard de voorstanders in het Catalaans aan.

Getty Images Gerard Piqué

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 september 2017

Niemand kan zeggen wat er zondag in Catalonië zal gebeuren. Premier Mariano Rajoy garandeerde al meermaals dat het referendum niet zal plaatsvinden. Madrid en de Spaanse Justitie proberen met alle middelen de volksraadpleging te verhinderen. Tijdens tientallen razzia's nam de paramilitaire staatspolitie Guardia Civil tien miljoen stembrieven en 1,5 miljoen affiches in beslag.

Bovendien werden 14 separatistische topambtenaren in voorlopige hechtenis geplaatst. Het Catalaanse politiekorps Mossos d'Esquadra valt ten voorlopigen titel onder de bevoegdheid van het ministrie van Binnnelnadse Zaken in Madrid en moet op bevel van de procureur-generaal ervoor zorgen dat de kiesbureaus niet geopend worden. Uit protest tegen die maatregelen zijn de voorbije dagen tienduizenden mensen in Catalonië de straat opgetrokken. De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken, Joaquim Forn, bekrachtigde dat de stembusgang ondanks alles zal doorgaan.

