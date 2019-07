Geranten Franse supermarkt nemen ontslag na opduiken foto’s van jachtpartij Karen Van Eyken

11 juli 2019

10u11

Bron: Le Progrès, 7s7 0 Beelden van een koppel filiaalhouders in Frankrijk hebben flink wat stof doen opwaaien op sociale media. De foto’s tonen hoe de geranten van een Super U trots poseren met wilde dieren die werden gedood tijdens een jachtpartij in Afrika. Geconfronteerd met de storm van protest besloot het echtpaar om meteen ontslag te nemen.

De kiekjes dateren volgens de Franse dierenrechtenorganisatie ‘Fondation 30 Millions d’Amis’ van 2015. Het stel poseert onder meer met een dode leeuw, zebra, nijlpaard en luipaard. De beelden kon men trouwens gewoon op Google terugvinden, simpelweg door de namen van de filiaalhouders in te tikken. Volgens de Franse regionale krant Le Progrès waren de jachtpartijen trouwens volledig legaal.

Deze week doken de foto’s op sociale media op waarna ze massaal werden gedeeld en becommentarieerd zoals op de Facebookpagina van de dierenrechtenorganisatie ‘Anymal’.

Wat volgde: oproepen tot een boycot van de supermarkt in kwestie (in de gemeente L’Arbresle in het departement Rhône), beledigingen en bedreigingen.

Supermarktgigant U voelde zich daarop genoodzaakt om op Twitter afstand te nemen van “praktijken die tegen onze waarden ingaan”. Vervolgens kwam er een communiqué van Super U waarin aangekondigd werd dat het koppel ontslag nam. De supermarkt in L’Arbresle zal vandaag gesloten zijn. De benoeming van de nieuwe filiaalhouders wordt morgen verwacht.