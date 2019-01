Geraken reddingswerkers vandaag bij Julen (2)? Foto was voor politie het eerste bewijs dat peuter in put viel Caspar Naber

20 januari 2019

10u50

Bron: AD.nl 0 Een foto van het Spaanse jongetje Julen (2), een week geleden gemaakt vlak voor zijn verdwijning in de bergen bij Málaga, heeft de Spaanse politie ervan overtuigd dat de peuter in een nabijgelegen put moest zijn gevallen. Reddingswerkers hopen de peuter vandaag te bereiken via een schacht die naast het 110 meter diepe en slechts 30 centimeter brede gat wordt gegraven.

Op de foto, in het bezit van de krant El Mundo, is te zien hoe Julen een zakje chips eet terwijl hij in een greppel zit vlakbij de 110 meter diepe put. Hij draagt een rood-marineblauw trainingspak en slofjes. Een familielid maakte het kiekje vorige week zondag omstreeks 14 uur bij het buitenhuisje in bergdorp Totalán dat Julens ouders aan het verbouwen zijn.

EL MUNDO accede en exclusiva a la fotografía que confirmó a la Guardia Civil que Julen cayó al pozo https://t.co/xDy3qC3QJq EL MUNDO(@ elmundoes) link

Houtvuurtje

Julens vader José was op dat moment bezig een vuurtje te stoken waarop hij een grote pan paella wilde bereiden. Moeder Vicky hield hun zoontje in de gaten. Tot haar telefoon overging en ze hem overliet aan de goede zorgen van haar echtgenoot. Die verloor Julen enkele seconden uit het oog toen hij zich concentreerde op het houtvuur.

Fatale seconden want toen de vader weer in de richting van zijn zoontje keek, zag hij hem een meter of tien verderop in de aarde verdwijnen. Geschokt rende José naar de bewuste plek, waar hij tot zijn ontsteltenis constateerde dat er beweging zat in de grote steen die de put had afgedekt. Daardoor was het gat vrij komen te liggen waarin zijn zoontje was verdwenen.



Deze reconstructie van het drama maakte de guardia civil volgens El Mundo op basis van de verklaringen van Julens ouders en familieleden. Zij toonden de foto van de peuter als bewijs dat hij vlakbij de put zat. Verklaringen die later werden bevestigd door de vondst van het zakje chips in de put, te zien op camerabeelden, en haren van de peuter.



Julens vader hoorde zijn zoontje zondagmiddag een tijdje huilen maar sindsdien werden geen geluiden meer opgevangen van het ventje. De hoop om hem levend terug te vinden, wordt met de dag minder.

Vertraging

Reddingswerkers begonnen gisteren met het boren van een ongeveer 70 meter diepe schacht die parallel loopt aan de put. Zo hopen ze bij het ventje te komen, dat zich op die diepte onder een compacte massa van aarde en stenen zou bevinden.

Omstreeks 7 uur vandaag hadden de grondboren zo'n 33 meter van de schacht uitgegraven. De graafwerkzaamheden liepen afgelopen nacht vertraging op door de aanwezigheid van een groot stuk rots. Regen en verzakkingen in het terrein - waarvan de ondergrond niet in kaart is gebracht vanwege de spoedeisendheid van de reddingsactie - veroorzaakten eerder ook al vertraging.

