Geradicaliseerde gedetineerde verwondt zeven cipiers in Zuid-Franse gevangenis

09u10

Bron: Belga In de gevangenis van het Zuid-Franse Mont-de-Marsan heeft een "geradicaliseerde" gedetineerde gisterenmiddag zeven cipiers met een boksbeugel verwond. Dit heeft de vakbond CGT aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Er waren negen bewakers nodig om de gevangene te overmeesteren die "weigerde zich aan een fouillering te onderwerpen".

Het incident komt vier dagen nadat een Duitse islamistische gevangene in een strafinstelling in het noorden van Frankrijk drie cipiers had aangevallen.

In Mont-de-Marsan liepen drie van de zeven cipiers breuken op, bevestigde Ludovic Motheron van de CGT aan radiozender France Info.