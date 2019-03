Geradicaliseerde gedetineerde verwondt twee bewakers met mes in Franse gevangenis bvb aw

05 maart 2019

11u37

Bron: Belga 3 Een geradicaliseerde gedetineerde van 27 jaar heeft vandaag in de zwaar beveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe nabij Alençon twee cipiers met een mes aangevallen en hen daarbij zwaar verwond. Dat hebben meerdere Franse media gemeld. De cipiers verkeren niet in levensgevaar, zo deelde het Franse ministerie van Justitie mee. Het Franse antiterreurparket heeft het onderzoek naar zich toe getrokken.

Het incident heeft zich omstreeks 09.30 uur voorgedaan. De man verschanste zich vervolgens met zijn gezellin in een gezinseenheid van de penitentiaire instelling. De cipiers, twee dertigers, kregen meerdere messteken toegediend terwijl de man “Allah Akbar” tierde. Ze zijn naar een ziekenhuis overgebracht, hun leven is niet in gevaar, bevestigde FO-vakbondsafgevaardgde Alassane Sall. Eén van de twee bewakers moet een heelkundige ingreep ondergaan na volgens de politie aan de thorax te zijn geraakt. De andere is aan het gelaat verwond.

Een bron bij de politie bevestigde dat de 27-jarige messentrekker in de gevangenis geradicaliseerd is. Hij vertoefde evenwel niet in de in september geopende afdeling voor geradicaliseeerden. De gedetineerde zou zich in 2010 tot de islam hebben bekeerd. Hij was in 2014 veroordeeld tot 30 jaar cel na in 2012 met twee medeplichtigen een tachtigjarige overlevende van de nazikampen te hebben gefolterd en vermoord. Daarbovenop kreeg hij nog een jaar cel omdat hij de aanslagen in Parijs had verheerlijkt.

Interventie-eenheden zijn op weg. Hulpdiensten zijn ter plaatse.