Geradicaliseerde gedetineerde opgepakt die twee cipiers neerstak in zwaarbeveiligde Franse gevangenis

05 maart 2019

20u30

Bron: Belga 6 De Franse ordediensten hebben een interventie uitgevoerd in de zwaarbeveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe, nabij Alençon, waar een geradicaliseerde gedetineerde vanochtend twee cipiers verwondde met een mes. De aanvaller verschanste zich na de aanval samen met zijn vrouw in een gezinseenheid van de gevangenis. Beiden konden bij de politieactie worden opgepakt.

De regionale interventie- en veiligheidsteams (Eris) van Rennes en elite-eenheden van de Franse politie (Raid) kwamen ter plaatse voor de actie, die rond 18.40 uur werd opgestart. Op enkele tientallen meters van de gevangenis werden ook twee legerhelikopters opgesteld.

Verschillende journalisten van het Franse persbureau AFP melden dat er ontploffingen te horen waren aan de gevangenis.

Bezoek

De actie had te maken met de 27-jarige geradicaliseerde gedetineerde die vanochtend rond 9.30 uur twee cipiers verwondde. Hij had samen met zijn vrouw tijd doorgebracht in een gezinseenheid van de gevangenis. Maar toen de cipiers, twee dertigers, hem kwamen zeggen dat zijn tijd om was, viel hij hen met een keukenmes aan. De bewakers werden meerdere keren gestoken, terwijl de gevangene naar verluidt “Allah Akbar” tierde. Beide cipiers werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

Na de aanval verschanste de gedetineerde zich samen met zijn vrouw in de gezinseenheid. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kon het duo bij de politieactie van vanavond opgepakt worden.

Geradicaliseerd

Een bron bij de politie bevestigde eerder vandaag al dat de aanvaller in de gevangenis geradicaliseerd is. De twintiger vertoefde evenwel niet in de afdeling voor geradicaliseerden die in september werd geopend. De gedetineerde zou zich in 2010 tot de islam hebben bekeerd. Hij werd in 2014 veroordeeld tot 30 jaar cel voor foltering en moord op een 80-jarige overlevende van de nazikampen, samen met twee medeplichtigen. Daarbovenop kreeg hij nog een jaar cel omdat hij de aanslagen in Parijs had verheerlijkt.