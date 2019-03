Geradicaliseerde bekeerling (27) die cipiers verwondde met keukenmes, toonde “geen enkele wroeging” voor moord op 89-jarige Dachau-overlevende mvdb

De geradicaliseerde gedetineerde die gisteren twee cipiers van een extra beveiligde gevangenis in Condé-sur-Sarthe (Normandië) met een binnengesmokkeld keukenmes zwaar verwondde is de 27-jarige Michaël Chiolo. De man vermoordde in 2012 voor een schamele buit Roger Tarall (89), overlevende van het concentratiekamp van Dachau.

Na de steekpartij die wordt beschouwd als een terreurincident, verschanste de twintiger en zijn vriendin zich urenlang in de bezoekersruimte. Na ongeveer tien uur viel een speciale politie-eenheid de zaal binnen en schoot Chiolo en de vrouw neer. Zij overleed aan haar verwondingen. De gevangene zou tijdens de steekpartij Allahu akbar hebben geroepen en hebben gedreigd met een bomgordel, die achteraf nep bleek.

Chiolo was amper twintig jaar oud toen hij in april 2012 samen met twee anderen de 89-jarige Roger Tarall, doodde voor 300 euro en een paar medailles. De drie waren diens appartement in Montigny nabij Metz binnengedrongen. Tarall die als verzetsstrijder ooit ontsnapte uit het nazi-concentratiekamp van Dachau en verschillende keren onderscheiden werd, overleed door verstikking. Zijn drie overvallers gebruikten hiervoor plaktape. In december 2015 werd Chiolo in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar cel wegens de moord op de verzetsstrijder. De drie werden ook schuldig bevonden aan gewapende overval, ontvoering en gijzeling.

“Gevaarlijk en manipulatief”

Het pyschiatrisch rapport beschreef de dakloze Chiolo als “gevaarlijk en manipulatief”, “zonder enige wroeging”. Het staat volgens de psychiaters vast dat de twintiger aan een “ernstige dissociatieve persoonlijkheidsstoornis” lijdt, waarop psychotherapie “geen effect” heeft. Bovendien is de kans op recidive erg groot.

Een maand voor het arrest in het moordproces had de rechtbank van Mulhouse hem veroordeeld wegens het verheerlijken van terrorisme. Chiolo had net na de terreuraanslagen van Parijs in november 2015 zijn medegevangenen opgeroepen om het bloedbad in concertzaal Bataclan na te spelen. Hij werd hierop overgeplaatst naar de extrabeveiligde gevangenis in Normandië.

Chiolo die zich in 2010 tot de islam bekeerde en zich vanaf dan Abdel-Karim liet noemen, stond datzelfde jaar voor het eerst voor de rechter wegens diefstallen en fraude. Hij pleegde vier dagen voor de moord op Tarall in het Duitse Saarland een overval op een juwelier waarbij hij 4.000 euro buit maakte.

Acht liter water

Bij het moordproces in eerste aanleg waren er volgens de advocaat van een medeplichtige nog geen tekenen van radicalisering. Dit veranderde bij het proces in beroep. De procureur meldde toen dat Chiolo celgenoten in de gevangenis van Épinal verplichtte om dagelijks acht liter water per dag te drinken. “Zo konden ze zich zuiveren.”

De identiteit van de omgekomen vrouw of vriendin van Chiolo is nog niet vrijgegeven. De geradicaliseerde zou een vriend hebben geschreven een vrouw voor hem te zoeken. Vast staat dat hij zijn vriendin voor het eerst in de gevangenis ontmoette.

