Geplande staking Schiphol van de baan Redactie

29 augustus 2018

12u19

Bron: Belga 0 De geplande staking door het beveiligingspersoneel op Schiphol volgende week dinsdag is van de baan. De vakbonden Unie Security, FNV en CNV hebben een akkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers op de Nederlandse luchthaven.

Het akkoord werd gisteravond laat gesloten. De partijen hebben afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijden. Ook is er een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018 en in totaal 5 procent over de jaren 2019 en 2020 afgesproken.

Schiphol maakte een dag eerder bekend dat er een juridische procedure werd voorbereid om de staking te voorkomen. Een staking door de 4.000 beveiligingsmedewerkers die op Schiphol werken zou ernstige gevolgen hebben voor luchtvaartmaatschappijen en zo'n 200.000 reizigers.