Geplaagde Franse minister: “Ik lust geen kreeft en van champagne krijg ik hoofdpijn” ADN

12 juli 2019

15u52

Bron: ANP 0 De Franse minister die onder vuur ligt vanwege weelderige diners, ontkent dat hij een voorliefde heeft voor luxegerechten. Een zichtbaar boze François de Rugy zei tegen nieuwszender BFM TV ook dat hij nog steeds de steun heeft van president Macron.

"Le homard? Je n'en mange pas.

Je ne prends pas de champagne.

Je déteste le caviar."



François de Rugy se défend contre les attaques sur ses dîners fastueux#BourdinDirect pic.twitter.com/plP4LTVrse BFMTV(@ BFMTV) link

De minister van Milieu raakte in opspraak door berichtgeving van onderzoekssite Mediapart. Die omschreef hoe De Rugy, destijds parlementsvoorzitter, en zijn echtgenote in 2017 en 2018 gasten uitnodigde in zijn ambtswoning in Parijs. De site toonde foto's van kreeften en wijn van 500 euro.

“Ik kan niet tegen schelpdieren”

De minister reageert boos op de kritiek. Hij omschrijft zichzelf als een zuinige man en zegt dat het gebruikelijk is dat de voorzitter van de Nationale Vergadering dergelijke diners geeft. Hij zou de koks ook niet hebben gevraagd om kreeft op tafel te zetten.



"Ik lust het niet. Ik eet het niet. Ik kan niet tegen schelpdieren", zegt hij. "Ik hou niet van oesters. Ik haat kaviaar en van champagne krijg ik hoofdpijn." De bewindsman zegt ook dat hij geen wijnkenner is. Hij heeft naar eigen zeggen zelf nooit meer dan 30 euro betaald voor een fles.

Opblaasbare kreeft

De Rugy spreekt ook tegen dat de diners op kosten van de belastingbetaler weinig te maken hadden met zijn werk. Toch blijft de rel hem achtervolgen. Betogers confronteerden hem gisteren tijdens een bezoek aan Deux-Sèvres met een grote opblaasbare kreeft.

"J'pris un homard sauce tomates. Il avait du poil au pattes. De Rugy aussi"#DeRugyGate pic.twitter.com/4u94qhBfRE Sylvain RICCI(@ RicciSylvain) link