Gepeste scholier neemt wraak in klas en haalt uit met hamer naar kwelduivels Karen Van Eyken

03 april 2019

10u29

Bron: Le Parisien 0 Een scholier van een middelbare school in Ivry-sur-Seine in het Franse departement Val-de-Marne heeft met een hamer uitgehaald in de klas. Hij viseerde leerlingen die hem hadden gepest en vernederd. Sinds het begin van het schooljaar was zijn leven in een hel veranderd, zo verklaarde de 17-jarige jongen aan de politie. Een meisje moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het feit dat de jongen werd gepest en vervolgens wraak heeft genomen op zijn aanvaller(s), wordt bevestigd door andere scholieren. Er zouden ook video’s op sociale media rondgaan waarop te zien is hoe de jongen wordt gemolesteerd. “Het was al aan de gang sinds het begin van het schooljaar”, zegden ze. “Het ging allemaal veel te ver waarna hij zijn kwelduivels van antwoord wilde dienen.”

Uit angst voor zijn pesters was de jongen al een paar dagen niet naar school geweest. Dinsdagmorgen besloot hij om terug naar de les te gaan, maar dit keer met een wapen. ‘s Morgens moest hij al nieuwe klappen incasseren. Het was de laatste druppel. Hij haalde de hamer uit zijn tas en sloeg toe.

De gewelddadige scène in de klas duurde slechts enkele seconden. De jongen stormde met zijn hamer op een andere scholiere af en haalde uit. De leraar die het allemaal zag gebeuren, verkeerde uren na de feiten nog in shock.

Het slachtoffer, een meisje van eveneens 17 jaar oud, had een gapende wonde van vier centimeter aan het achterhoofd. Ze verkeert niet in levensgevaar. De aanvaller werd door de politie in voorlopige hechtenis genomen.

