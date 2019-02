Gepeste Joshua Trump (11) en Nobelprijswinnares Nadia Murad te gast bij State of The Union IB

06 februari 2019

03u00

Bron: Belga 0 De tweede State of the Union (SOTU) van de Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag bijgewoond door een hele reeks genodigden. De opvallendste namen op de gastenlijst zijn die van de 11-jarige Joshua Trump en van Nobelprijswinnares Nadia Murad.

De Amerikaanse president Donald Trump begint dadelijk om 9.00 uur (drie uur 's nachts Belgische tijd) aan de jaarlijkse State of the Union. De aanwezigen krijgen er traditioneel de mogelijkheid om een gast uit te nodigen. Op die manier kunnen ze de aandacht vestigen op zaken die hen nauw aan het hart liggen.

Een genodigde die heel veel aandacht krijgt, is alvast de 11-jarige Joshua Trump, die op vraag van First Lady Melania Trump aanwezig zal zijn. Joshua - die geen familie is van de president - wordt uitgenodigd omdat hij op school zou gepest worden vanwege zijn achternaam.

De Republikein Jeff Fortenberry nodigt dan weer Nadia Murad uit, een jezidische mensenrechtenactiviste die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won. Volgens Fortenberry is de aanwezigheid van Murad belangrijk omdat de wereld "haar verhaal moet horen". In 2014 werd Murad, net als duizenden andere meisjes en vrouwen uit de jezidi-gemeenschap, gevangengenomen door Islamitische Staat. Ze werd gedurende drie maanden het slachtoffer van verkrachting en mishandeling, waarna ze wist te ontsnappen.

Het Democratische Congreslid Bonnie Watson maakt een statement met een uitnodiging voor Victorina Morales, die zonder papieren in de VS verblijft. Morales werkte jarenlang als schoonmaakster in Trumps golfclub in Bedminster (New Jersey).

Illegale migranten en grenspolitie

Voorts blijkt vooral de aanhoudende politieke discussie over immigratie en de muur aan de Mexicaanse grens heel wat Congresleden te inspireren. De Democratische Senator Jeff Merkley zal de SOTU bijwonen in het gezelschap van een Guatemalteekse moeder en een dochter die tijdelijk gescheiden werden aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Vanuit Republikeinse hoek worden dan weer leden van de grenspolitie uitgenodigd.

Uit protest tegen de langste "shutdown" van de Amerikaanse geschiedenis brengen verschillende Democratische verkozen ook federale ambtenaren mee, die getroffen werden door de tijdelijke sluiting van overheidsdiensten.