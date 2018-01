Gepeste Dolly (14) berooft zich van het leven, haar ouders nodigen haar pesters uit op begrafenis LB

16u39

Bron: Daily Mail Australia 473 Facebook Dolly was model voor een Australisch hoedenmerk. Dolly, zo noemde iedereen haar, ook al heette ze Amy Everett. Dolly was een prachtkind met een bijzondere passie voor paarden en model voor een Australisch hoedenmerk. Dolly werd gepest op sociale media en om die reden maakte ze een eind aan haar leven. Voor ze dat deed, maakte ze nog een tekening met het veelzeggende opschrift: "Spreek, ook als je stem trilt". Haar ouders hebben haar pesters op haar begrafenis uitgenodigd.

Dolly kende nochtans een zorgenloos bestaan in het Australische Noordelijke Territorium. "Ze zorgde voor dieren, kleine kinderen en kinderen op haar school die minder gefortuneerd waren dan zij", laten haar ouders Tick en Kate weten.

Fonds

"Doorheen het verdriet dat het verlies van onze dochter met zich meebrengt, willen we andere gezinnen helpen door ze erop te wijzen dat sommige mensen jammer genoeg gepest worden", stellen de ouders in Daily Mail Australia.

"Met 'Dolly's Dream' willen we een fonds oprichten willen we mensen bewust maken rond pesten, angst, depressie en zelfmoord bij jongeren".

Stop met pesten. Wees lief. Doe het voor Dolly De eenvoudige booschap van Dolly's ouders

Overmorgen wordt Dolly begraven, de familie vraagt hen de tijd te gunnen om te rouwen. De ouders wijzen erop dat ze zich niet willen verliezen in "het wie en het waarom" maar enkel andere gezinnen hetzelfde drama willen besparen. Hun boodschap: "Stop met pesten. Wees lief. Doe het voor Dolly".

De ouders nodigden de trollen op sociale media uit om de begrafenis van Dolly bij te wonen opdat ze zouden zien welk drama ze hebben aangevuurd. Op die manier willen de ouders zich ervan vergewissen dat hun dochter niet voor niets is gestorven.

Dolly pleegde op 3 januari zelfmoord, haar vader Tick Everett bedankte eergisteren iedereen die hen steunde en pesten veroordeelde op dezelfde sociale media waarop zijn dochter werd gepest. "Deze week is een voorbeeld geweest van hoe sociale media zouden moeten gebruikt worden, maar het is ook een voorbeeld geweest van hoe ze niet zouden gebruikt mogen worden", zei hij.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

rv Deze tekening met het opschrift "Spreek, ook als je stem trilt" maakte Dolly kort voor ze zich van het leven beroofde.

rv Dolly hield van paarden.