Gepest ex-lid van Scientology klaagt sekte en haar leider aan kv

20 juni 2019

20u07

Bron: Global News, NBC, The Hollywood Reporter 1 Een voormalig lid van Scientology heeft een rechtszaak aangespannen tegen de beweging en haar leider David Miscavige. Ze beschuldigt de sekte en haar leider van kindermisbruik, mensensmokkel, dwangarbeid en vergeldingsmaatregelen tegen haar en andere ex-leden van de kerk. Dat maakte haar advocaat deze week bekend. Het is de eerste rechtszaak in een reeks van velen, zegt hij.

In de rechtszaak, die dinsdag werd ingediend bij de rechtbank van Los Angeles, eist de vrouw een schadevergoeding, alsook achterstallig loon, van de Scientologykerk en haar leider David Miscavige, net als van 25 andere, niet nader genoemde beklaagden. Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat de vrouw de sekte en haar leiding beschuldigt van laster en eerroof, inbreuk op de privacy en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed, onder andere omdat ze na haar vertrek meewerkte aan de documentairereeks ‘Leah Remini: Scientology and the Aftermath’ waarin actrice Leah Remini de verhalen naar buiten brengt van voormalige Scientologyleden die beweren dat de kerk hen misbruikte en hen lastigviel nadat ze vertrokken waren.

De vrouw die de rechtszaak aanspande, in de gerechtsdocumenten enkel aangeduid als ‘Jane Doe’ (een naam die in het Engels gebruikt wordt om iemands echte naam geheim te houden), werd in 1979 geboren in de kerk en maakte er 40 jaar deel van uit. Op vijftienjarige leeftijd werd ze een persoonlijke hofmeester van kerkleider David Miscavige en werd ze verplicht om zwaar werk te verrichten, vaak vele uren per dag, zonder enige vergoeding.

Isolatie

Volgens de gerechtsdocumenten sloot Jane Doe zich aan bij de Sea Organization, die omschreven wordt als een vereniging van de “meest toegewijde leden” van de kerk. Ze verhuisde naar de Gold Base van de sekte in San Jacinto, Californië, waar ze elf à twaalf jaar verbleef, tot 2015. Toen werd ze verwijderd als hofmeester en in een isolatieprogramma genaamd ‘the Hole’ (het Hol, red.) ondergebracht, omdat ze te veel wist over de huwelijksproblemen tussen Miscavige en zijn vrouw.

Ze werd verbannen naar Los Angeles om er te werken op de promotieafdeling van de sekte, maar probeerde in 2016 te ontsnappen in de koffer van de auto van een acteur die geen lid was van Scientology, maar met wie ze promovideo’s moest opnemen.

Gevangene

Toen haar vader vernam dat ze probeerde te ontsnappen, overtuigde hij haar om terug te keren naar de kerk om het “officiële” uitstapproces door te maken, dat slechts enkele weken zou duren, zo werd haar verteld. Volgens de gerechtsdocumenten werd ze na haar terugkeer drie maanden lang behandeld als een gevangene en gedwongen om valse, opgenomen bekentenissen en getuigenissen af te leggen. De vrouw beweert dat ze ook onophoudelijk ondervraagd werd door hooggeplaatste Scientology-leden.

In 2017 verliet ze officieel de kerk en ging ze werken voor actrice Leah Remini, eveneens een voormalig lid van Scientology. Ze getuigde zelf ook in een van de aflevering van de documentairereeks over de kerk.

Roddels

Vervolgens begon Scientology roddels over haar te verspreiden via het internet: de sekte beweerde dat ze een alcoholiste was en verweet haar promiscuïteit. Scientology ging zelfs zo ver als het aanmaken van websites om Jane Doe in diskrediet te brengen.

Van begin 2017 tot juni 2018 zouden agenten van Scientology Jane Doe ook meermaals achtervolgd hebben met de auto. Ze werd meermaals gedwongen om haar route te wijzigen om de surveillancepogingen van Scientology te ondermijnen, zo stellen de gerechtsdocumenten.

“Leugens”

Een advocaat van Scientology zegt dat de kerk zich “hevig zal verdedigen tegen deze ongegronde beschuldigingen”. In een reactie aan The Hollywood Reporter noemt de sekte de aanklacht een “schaamteloze publiciteitsstunt door Leah Remini en een van haar medewerkers”.

Scientology erkent Miscavige als de “kerkelijke leider van de Scientology-religie”, die in 1952 werd gesticht door science fiction-auteur L. Ron Hubbard. Volgens Scientology is de mens een onsterfelijk spiritueel wezen met onbegrensde mogelijkheden en de sekte biedt, tegen betaling, persoonlijke audities en lessen die leden moeten helpen om een “zuivere” spirituele toestand te bereiken. De sekte is hevig gekant tegen de psychiatrische wetenschap, die ze “desastreus” noemt.