Gepest 7-jarig jongetje in hartverscheurende Twittervideo: “Ik wil me bij Onze-Lieve-Heer voegen” kv

08 november 2018

22u44

Bron: Le Figaro, Le Parisien, LCI 300 In een video die sinds dinsdagavond de ronde doet op Twitter, vertelt een zevenjarig jongetje dat hij een einde aan zijn leven wil maken om zo te ontsnappen aan een klasgenootje dat hem elke dag slaag geeft. De moeder van de jongen diende bij de politie klacht in tegen de pester.

Charlie zit huilend voor de camera. Hij vertelt dat hij elke dag tijdens de speeltijd gepest wordt en dat nu ook zijn broertje aan de beurt is. “Ik heb aan mijn moeder verteld dat ik wil sterven en me bij Onze-Lieve-Heer voegen”, klinkt het. De jongen, die samen met zijn twee broers naar school gaat in het Noord-Franse departement Aisne, zegt dat de pesterijen al maanden aan de gang zijn.

De moeder van de jongen maakte de video en postte die in enkele privégroepen op Facebook. Dinsdagavond dook de video op Twitter op, waar hij sindsdien al bijna één miljoen keer bekeken werd. “Ik heb de video zelf gemaakt op aanraden van mijn advocaat in het kader van de klacht die we drie weken geleden hebben ingediend”, vertelt de 43-jarige Sandrine aan Le Figaro. “De avond waarop ik de beelden maakte, kwam mijn zoon naar me toe om me te vertellen dat hij zichzelf van het leven wilde beroven. Hij zei: ‘ik hou van jou, mama, maar ik ga zelfmoord plegen’. Ik kon niet zomaar bij de pakken blijven zitten.”

Drie pesters

Volgens de vrouw heeft haar zoon de pesterijen lang verzwegen. “Het duurt al meer dan een jaar. Al in het eerste leerjaar kwam hij thuis en zei hij: ‘ik heb buikpijn, ik moet overgeven, ik ben moe.’ Hij had vaak blauwe plekken.” Charlie beweerde echter dat hij die opliep bij het spelen, maar op een avond kwam hij thuis met een gescheurde jas. Toen biechtte het jongetje op dat hij gepest werd door drie andere kinderen. Sandrine lichtte de school in, die maatregelen trof. Twee pesters hielden er mee op, maar een derde bleef volhouden.

Klacht bij politie

Op 13 oktober diende de moeder van Charlie een klacht in bij de Franse politie. Ze wilde het naar eigen zeggen nooit zover laten komen, maar zag geen andere oplossing omdat de ouders van de pester weigerden met haar te spreken.

Sindsdien mogen de kinderen niet meer op hetzelfde moment op de speelplaats zijn. Zo spelen ze bijvoorbeeld op aparte dagen voetbal. Voor de pester werd bovendien een stickersysteem ingevoerd: rood als hij zich slecht gedraagt, groen als hij zich goed gedraagt. “Maar dat alles maakt natuurlijk geen verschil, aangezien ze nog altijd in dezelfde klas zitten en mijn zoon deze week nog geslagen werd”, zegt Sandrine.

Beslissing afwachten

Het schoolbestuur wil niet op de zaak ingaan. “Al wat ik kan zeggen is dat de bevoegde autoriteiten zijn ingelicht”, licht de directrice toe. Een ander directielid treedt haar bij en zegt dat de directrice “haar werk heeft gedaan”. “Men kan niet zeggen dat we niets ondernomen hebben met betrekking tot deze situatie”, voegt hij eraan toe.

Sandrine licht toe dat ze momenteel de beslissing van de procureur afwachten. “Volgens de schooldirectrice zal een van de jongens mogelijk van school moeten veranderen”, vertelt ze aan Le Figaro.

Superheld

De vrouw zegt dat het nooit haar bedoeling was om de video viraal te laten gaan. “Ik heb veel gehuild toen ik het gezicht van Charlie vandaag op televisie zag. Ik wil hem niet nog droeviger maken. Ik probeer hem duidelijk te maken dat hij een superheld is en dat hij naar school moet blijven gaan. Vandaag is het Charlie overkomen, maar morgen is het misschien een andere jongen of meisje. Het is mijn bedoeling dat pesten op school bespreekbaar wordt om het aantal zaken zoals die waar mijn zoon mee kampt, te vermijden.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.