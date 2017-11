Gepensioneerde vrouw wint grootste lottojackpot in Russische geschiedenis ADN

17u21

Bron: Belga 0 Stoloto In Rusland heeft een gepensioneerde vrouw een lottojackpot van een half miljard roebel, omgerekend zo'n 7,2 miljoen euro, gewonnen. Dat is de grootste winst met de lotto die ooit werd uitbetaald in het land, zo berichten de Russische persbureaus vandaag.

Bijna had de 63-jarige Natalya Vlassova, uit de regio van Voronesj, ongeveer 600 kilometer ten zuiden van Moskou, de recordwinst aan haar neus zien voorbijgaan. Haar kleindochter had eerst haar biljet nagekeken maar niks gemerkt, aldus het Russische staatsbedrijf Stoloto.

Toen er een week later berichten in de media verschenen dat de winnaar uit haar regio kwam, nam Vlassova het biljet er nog eens bij en besefte ze naar eigen zeggen dat er "iets ongelooflijks aan het gebeuren was."

Vergeleken met lottojackpots in West-Europa of de Verenigde Staten is de winst relatief klein. Gemeten aan de pensioenen in Rusland is zeven miljoen euro echter veel geld. Het gemiddelde pensioen in Rusland ligt rond de 200 euro. Vlassova heeft al laten weten dat ze een deel van het prijzengeld aan het goede doel wil schenken.