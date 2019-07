Gepensioneerde man plant bloemen in park, stad dreigt met boete van 5.000 euro KVE

24 juli 2019

17u43

Bron: Bild, Focus 24 Hij beplantte een perk in een park in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Maar het initiatief van de 75-jarige Hans-Jürgen Scholz werd door de groendienst van Halberstadt niet geapprecieerd. De lokale autoriteiten dreigden met een boete van 5.000 euro.

“Het proces-verbaal heeft me diep geraakt”, verklaarde de verbouwereerde man aan Bild. “Ik beplant en verzorg dit perkje al jaren op eigen kosten samen met enkele vrijwilligers. Tot nu toe is daar nooit bezwaar tegen gemaakt.”

Vorig jaar werden bijvoorbeeld begonia’s aangeplant. Dit jaar fleurden 300 viooltjes het stadspark op. Scholz plantte ze in het voorjaar in een grote cirkel aan.

Maar in plaats van de gepensioneerde te bedanken voor zijn vrijwillige inspanningen, stuurde de stad hem een ​​officiële brief met de mededeling dat hij een boete van 5.000 euro riskeerde.

De brief kwam zonder enige verwittiging en zonder eerst met hem te overleggen, zei Scholz. Nadat hij zijn beklag had gedaan, ontving de man een nieuw schrijven waarin de autoriteiten verklaarden af te zien van een geldboete. Maar de stad blijft voor de rest onvermurwbaar. “De heer Scholz heeft de regels geschonden volgens dewelke het niet is toegestaan om de perken te betreden of te beschadigen”, aldus vervangend burgemeester Timo Günther.

De groendienst verving de viooltjes ondertussen door bieslook, maar dat werd geen succes. Hun stengels buigen door. Het perkje ligt er troosteloos bij.

