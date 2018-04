Gepensioneerde Brit die inbreker doodstak, wordt dan toch niet vervolgd (maar nu vreest hij voor zijn leven) ADN

08 april 2018

18u34

Bron: The Guardian, The Sun 0 Het bracht een golf van verontwaardiging teweeg in Groot-Brittannië: een 78-jarige man die een inbreker in zijn huis fataal had neergestoken en vervolgens werd beschuldigd van moord. Na onderzoek heeft de politie beslist om Richard Osborn-Brooks dan toch niet te vervolgen. De gepensioneerde man handelde uit wettige zelfverdediging. Toch zijn de zorgen voor Richard en zijn familie nog niet voorbij. Samen met zijn vrouw is de Londenaar nu ondergedoken uit vrees voor wraakacties.

Toen Richard Osborn-Brooks dinsdagnacht inbrekers in zijn huis in Hither Green, in het zuidoosten van Londen, betrapte, werd hij door één van hen bedreigd met een schroevendraaier. Het kwam tot een schermutseling, waarbij de zeventiger uiteindelijk de dief een steekwonde toebracht. De 37-jarige crimineel overleed woensdagochtend in het ziekenhuis. De andere inbreker kon wegvluchten en is momenteel nog spoorloos.

De volgende dag werd Richard in de boeien geslagen en beschuldigd van moord. Het ongeloof bij de Britse bevolking was immens. “Hoe is het mogelijk? Hij verdedigde zichzelf en zijn vrouw. Die man is een held”, klonk het onder meer verbouwereerd op Twitter bij de hashtag #freeRichardOsbornBrooks. Vrijdag kwam het verlossende nieuws. Scotland Yard liet weten dat de man zich aan geen enkele vorm van gerechtelijke actie moet verwachten. De politie verdedigt wel de handelswijze om de bejaarde man te arresteren als moordverdachte.

“Dit is een tragisch verhaal voor iedereen die erbij betrokken is. Zoals verwacht bij elk incident waarbij iemand het leven laat, hebben mijn agenten een diepgaand onderzoek opgestart naar de omstandigheden van de dood”, reageert Simon Harding van de Metropolitan Police. “Hoewel er misschien kan gediscussieerd worden over welke acties men moet ondernemen bij incidenten zoals dit, was het belangrijk dat de bewoner van het huis ondervraagd werd door de politie – niet alleen voor de integriteit van ons onderzoek, maar ook zodat alle persoonlijke en wettelijke rechten werden beschermd.”

Richard vindt het oprecht erg dat die man gestorven is, maar hij had het gevoel dat hij geen keuze had.

Bang

Na het onderzoek werd de naam van Richard aldus gezuiverd en kon hij als onschuldig man naar huis. Maar volgens Britse media is dat nog niet gebeurd. Richard zou samen met zijn vrouw Maureen zijn ondergedoken op een geheim adres uit vrees voor wraakacties. Zijn vrienden vertellen aan The Sun dat Richard bang is dat vrienden of partners van de als ‘carrièrecrimineel’ geïdentificeerde inbreker, Henry Vincent (37), achter hem aan zullen komen. “Hij wil echt niet meer naar huis”, vertelt een van zijn vrienden. “Hij durft niet. Hij is opgelucht dat hij weer vrij is, maar niet in feeststemming.” De man voegt er nog aan toe dat Richard “het oprecht erg vindt dat die man gestorven is”, "maar hij had het gevoel dat hij geen keuze had”.

Vermoed wordt dat de inbreker deel uitmaakt van een grote criminele clan. “Zulke mensen stoppen voor niets om wraak te nemen”, klinkt het angstig bij buurtbewoners. Volgens een ongenoemde neef die met BBC South East sprak was Henry Vincent echter "een liefdevol mens". "Ik denk dat er gewoon iets helemaal mis is gegaan. Maar hij had niet moeten sterven." Aan de hoek van het huis van Richard hebben vrienden van de inbreker een kaartje en bloemen achtergelaten. “Henry, een hart van goud. Je wordt echt gemist", staat erin te lezen. De politie houdt het huis van Richard en zijn vrouw intussen in de gaten met een camera aan een nabije lantaarnpaal.